Rubén Amón apunta a la "falta de credibilidad" que tendrá el nuevo fiscal general: "Qué quiere decir más progresista"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes a su puesto tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

En una carta remitida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, García Ortiz ha solicitado, "a petición propia, que el Consejo de Ministros acepte" su cese tras ser "notificado anticipadamente del fallo condenatorio".

Pedro Sánchez ha evitado dar detalles sobre quién será el nuevo fiscal -"ya lo sabrán cuando corresponda", indicó- esta domingo y tampoco aclaró si el nuevo nombramiento será inminente, en el próximo Consejo de Ministros del martes.

"Cuando tengan el nombre verán cuál es el perfil", añadió, aunque señaló que su Gobierno siempre ha propuesto personas "con dilatada trayectoria" jurídica como, a su juicio, es el caso del propio García Ortiz.

¿El nuevo fiscal tiene que servir más todavía a los intereses de Moncloa?

Rubén Amón ha reconocido que le impresiona las circunstancias en las que va a aparecer el nuevo fiscal ya que considera el adjetivo "progresista" desprovisto de todo sentido y peso institucional por el uso del cargo que se ha hecho hasta ahora.

Además, el periodista se pregunta si el nuevo fiscal tiene que servir más a los intereses de Moncloa. "¿Hasta qué extremo está degradado el cargo como para que Sánchez lo planteara ya este fin de semana como un instrumento de oposición al Supremo?", se pregunta.

"¿Más progresista quiere decir más sumiso?", reflexiona el periodista. Además, critica a Sánchez por decir que acata la sentencia: "El no tiene que acatar nada porque no es el condenado".