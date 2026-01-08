Rubén Amón acusa a Sánchez de "profanar" La Moncloa por su reunión con Junqueras: "Va a costarle muy caro a Pilar Alegría"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han mantenido una reunión en el Palacio de La Moncloa en la que han llegado a un acuerdo en materia de financiación para Cataluña.

Según ha explicado Junqueras ante los medios al término de la reunión, este acuerdo supondrá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales para la comunidad y ha dejado que los detalles del mismo los explique la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Rubén Amón carga contra la reunión

El colaborador de 'Más de uno', Rubén Amón, ha cargado contra el presidente del Gobierno al considerar que "profana de nuevo" La Moncloa "para dar sitio a uno de los costaleros de la Legislatura hasta donde pueda resistirla".

¿El precio? Según Amón, ha sido una "imagen vergonzosa" que va a "costarle muy cara a Pilar Alegría en las elecciones de Aragón" porque cómo va a defender ella como candidata y ministra su programa económico ante Azcón si se habla de "financiación privilegiada", concierto vasco y otras fórmulas parecidas.

"¿Cómo va a justificar ante sus votantes dentro de un mes que hay territorios que gozan de un estatus financiero diferente y privilegiado?", ha dicho.

Según el colaborador, "en esas dos circunstancias se sitúa la agonía del sanchismo: resistir hasta donde se pueda aferrándote a lo que queda de energía de tus socios y sacrificar las urnas en ese mismo deterioro". Porque, según Amón, "no puedes mantener a tus socios nacionalistas en vigor y después pretender que tus votantes aragoneses se crean que se puede incurrir en esa discriminación de territorios".