Rocío Monasterio explica su salida de Vox: "No soy de quejarme de machismo, pero este caso fue así"

Rocío Monasterio, expresidenta de Vox en la Comunidad de Madrid y exportavoz del partido en la Asamblea regional, ha roto su silencio sobre los motivos que la llevaron a abandonar la formación. En una entrevista del pasado 22 de julio en el pódcast El Común de los Sentidos, Monasterio ha asegurado que fue apartada por ser mujer de Iván Espinosa de los Monteros que poco antes (en 2023) había abandonado la formación.

"Yo no soy de quejarme por el machismo, ya lo sabéis, pero en este caso fue así", señala. "Yo pregunté: ¿por qué me echáis?, ¿es por ser la mujer de Iván? Y me respondieron que sí, que era por eso", afirma.

Monasterio habla de su implicación desde los inicios del partido: “Había trabajado un montón en montar Vox desde el principio, además ilusionada. Tenía mi súper equipo en Madrid, seguimos siendo muy amigos, y había perdido un montón de horas de mi familia, de mis niños, todo lo hice convencida de que era por ellos, por el futuro de los españoles”.

La exdirigente también relata que, en los momentos más exigentes de su vida política, incluso lidiaba con situaciones personales delicadas: “Tenía una niña enferma en el hospital… Era una cosa muy complicada, pero lo había hecho encantada. Me resultó muy duro que me dijeran que era por ser mujer”.

Más allá del motivo de su salida, Monasterio reflexionó sobre la evolución interna del partido: “Vox era muy rico porque había matices. Había gente distinta. A mí no me gusta estar en un partido donde todo el mundo piensa igual. Me gusta que haya diferencias, que me hagan pensar”.

En octubre de 2024 Monasterio anunció públicamente que dejaba la Asamblea de Madrid después de que Vox decidiera relevarla como portavoz y designar a José Antonio Fúster como su sustituto.

"A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni del presidente de Vox, me parece lógico y honesto entregar mi acta de diputada", declaró el 10 de octubre ante los medios. En ese momento aseguró que abandonaba la política para volver a la vida privada.