Robles niega que existan discrepancias en el Gobierno por el embargo de armas a Israel

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado este miércoles que existan tensiones internas en el Ejecutivo en torno a la futura ley que busca prohibir la compraventa de armamento con Israel. El texto debía haberse aprobado en el último Consejo de Ministros, pero su debate se ha pospuesto, algo que ha generado incomodidad en Sumar.

Desde Moncloa justifican la demora en la complejidad técnica y jurídica de la norma, y aseguran que el objetivo es presentarla la próxima semana "con todas las garantías". Sin embargo, varias informaciones apuntaban a Defensa como el ministerio que estaría detrás del retraso.

El plan de "desconexión" militar de Israel

Robles, preguntada por los periodistas en el Congreso, se mostró tajante: "No sé de dónde salen esas informaciones". Fuentes de su departamento recalcan que llevan meses trabajando en un proceso de "desconexión" militar de Israel, pero que debe hacerse de manera "responsable" para no poner en riesgo programas en curso ni las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Ese plan de desconexión se presentó a principios de junio y contempla reducir la dependencia tecnológica de proveedores israelíes. No obstante, el embargo total a la compraventa de armas plantea dificultades prácticas que el Gobierno quiere resolver sin dejar cabos sueltos.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, recordó que rescindir contratos internacionales requiere una base "técnica y jurídica sólida" para evitar sanciones. "El compromiso del Gobierno con el embargo es firme y no admite dudas, pero hay que hacerlo bien", insistió.