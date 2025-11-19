Roberto Brasero avisa de los días más fríos para esta semana: serán temperaturas de invierno

Afrontamos una progresiva bajada de las temperaturas desde este miércoles hasta el sábado, según Roberto Brasero.

El día de más frío será el viernes, cuando acumulados varios días de descenso de temperaturas, notaremos valores propios de pleno invierno.

Nieve no solo en zonas de montaña

Además, para este jueves y viernes se prevé que nieve no solo en zonas de montaña. Las heladas también estarán presentes en la zona centro y mitad norte peninsular.

Las temperaturas bajarán hasta 10ºC con respecto a lo normal para esta época hasta el domingo y durante la madrugada del sábado podrán alcanzar los -5ºC en zonas de páramos, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De forma paralela, nevará el jueves y el viernes en el tercio norte en cotas que el viernes bajarán hasta los 300 metros.

Teniendo esto en cuenta, se podrá ver nevar ya desde la madrugada el viernes en ciudades como Pamplona o Vitoria, por ejemplo. Durante el día, estas nevadas se extenderán a zonas montañosas del centro y del este de la Península. A su vez, también nevará en las zonas montañosas de Baleares.

En el Cantábrico se espera la llegada de un frente que va a dejar lluvias abundantes en Cantabria, País Vasco, al igual que en puntos de Cataluña y de Baleares. En el resto de la mitad norte habrá nubes, pero sin precipitaciones.

La madrugada del sábado, la más fría de este episodio

La predicción ha avanzado que la madrugada del sábado será probablemente la más fría de este episodio invernal, con valores entre -2 y -4ºC en amplias zonas de la mitad norte y este y temperaturas de hasta -5ºC en zonas de páramos. Se amanecerá con heladas en amplias zonas del territorio, sobre todo en la mitad norte y este. Las horas centrales del día también tendrán un ambiente muy frío.