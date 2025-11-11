La risa de Pilar Alegría cuando le preguntan por los presupuestos: "No puedo traer muchas más novedades"

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 atraviesa una situación de retraso y dificultad, ya que aún no se ha presentado el proyecto de ley y cada vez hay más posibilidades de que se inicie el próximo año con una prórroga de los presupuestos de 2023.

Aun así, desde el Gobierno han afirmado este martes que la senda de estabilidad y el techo de gastos se presentarán "muy próximamente", pero sin ofrecer una fecha concreta. Así lo ha indicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Entre risas, la portavoz ha lamentado no tener más novedades al respecto. "Me gustaría poderles avanzar alguna novedad esta semana respecto a la anterior (...) Pero por ahora no les puedo traer muchas más novedades", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

"El primer paso sería la presentación de la senda de estabilidad y el techo de gasto. Lo que les puedo decir es que se va a presentar muy próximamente ", ha subrayado.

Sin fecha concreta

Preguntada por si "muy próximamente" significa que será en unos días o antes de que acabe el mes, Alegría ha defendido que es mejor no trasladar una fecha o un día concreto por si luego, por cualquier motivo, no pudieran presentarse ni la senda de estabilidad ni el techo de gasto.

"A veces las cosas no son tan sencillas, tampoco, a la hora de trabajarlas y cerrarlas. Pero la disposición y predisposición del Gobierno es en los próximos días, de inmediato o muy próximamente. Esto no es el día 15 o el día 18, pero de verdad, pero en próximos días se van a materializar estos pasos", ha aseverado.