Los reyes y la princesa de Asturias visitan la localidad de Olite (Navarra)

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto con su hija, la princesa de Asturias, Leonor, han visitado este sábado la localidad navarra de Olite, en el marco de su viaje a la Comunidad Foral. En esta ocasión han podio disfrutar de una ruta por el castillo de la ciudad, cuya construcción fue ordenada por los reyes de navarros Carlos III 'El Noble' y su esposa Leonor de Trastámara en 1402, como ha recogido 'Europa Press'.

La llegada de la comitiva real se ha producido alrededor de las 10:50 horas de la mañana y ha sido recibida por la presidenta de Navarra, María Chivite; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; el alcalde de Olite, Josu Etxarri, y la ministra a de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Del mismo modo, la familia real se ha parado a saludar a todas las personas que se agolpaban para poder recibirles. Del mismo modo, los monarcas han mantenido una charla con alumnos de 4º de Primaria del colegio Príncipe de Viana de Olite, quienes le han entregado un escrito en el que explican el trabajo que han realizado en sus clases con motivo del 600º aniversario de la muerte de Carlos III, 'El Noble'. Asimismo, les han obsequiado con una placa que, equipada con códigos QR, explica la vida del Príncipe de Viana en distintos idiomas.

Una vez terminado el recibimiento popular, los reyes y la princesa han ingresado en el Palacio de Olite, donde se han encontrado con las autoridades, para posteriormente dar comienzo a la visita de la Galería Real y el jardín de la Reina del Palacio Real de Olite.

Finalmente, y, una vez que ha acabado la visita, la comitiva real se ha dirigido a Tudela, donde serán recibidos por las autoridades locales, y mantendrán una reunión en el Palacio del Marqués de San Adrián -sede de la UNED- con miembros de la Cámara de Comercio y la Junta de Bardenas Reales, así como con 20 jóvenes de distintas áreas formativas de Navarra.