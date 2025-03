Reyes Maroto se retracta de sus palabras: No fue mi intención acusar de asesinato

En un comunicado escrito, Maroto asegura que no quiso acusar a nadie con las declaraciones que realizó ayer -en alusión al documental '7291' de TVE- sobre las personas que fallecieron hace ahora cinco años en las residencias de la Comunidad de Madrid, "de las cuales me retracto. No fueron las palabras más adecuadas".

"No fue mi intención, evidentemente, acusar a nadie de asesinato, -remarca en su comunicado- sino destacar que estas personas fallecieron en las residencias madrileñas sin recibir tratamiento médico adecuado. Las responsabilidades, en todo caso, corresponderán a la Justicia" -concluye la ex ministra de Pedro Sánchez.

A pesar de ello, La Comunidad de Madrid ya ha anunciado una querella contra la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Así lo confirmaba hoy mismo desde Córdoba el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García.