Comisión Koldo: La ex ministra insiste en que no conoce a Víctor de Aldama

Reyes Maroto se niega a declarar... hasta que la cite el Supremo.

Vuelve la ex ministra Reyes Maroto a la Comisión Koldo del Senado, pero vuelve para no declarar. En su intervención inicial insiste en que no mintió cuando dijo que no sabía nada de una reunión entre su jefe de gabinete y un socio de Víctor de Aldama, en la llamada "trama de hidrocarburos".