El rey Felipe VI califica la situación en Gaza como una "crisis humanitaria insoportable"

El rey Felipe VI ha calificado este martes de "crisis humanitaria insoportable" la situación en una Gaza sumida en una "total devastación" casi dos años después del inicio de la ofensiva israelí en la franja palestina tras el brutal ataque de Hamas a Israel.

En sus primeras palabras tras llegar a El Cairo junto con la reina Letizia para iniciar su primer viaje de Estado a Egipto, el rey se ha dirigido a los españoles que viven en ese país y ha recordado la sintonía de ambos estados en su anhelo de convivencia pacífica en la región.

Felipe VI ha defendido la convivencia pacífica y la reconciliación en Oriente Próximo afirmando que no deberían ser una "utopía" sino algo realizable pese al "brutal ataque" de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la "total devastación de Gaza" que ha provocado la respuesta israelí.

Sin mencionar expresamente a Israel, el rey ha añadido que el ataque de Hamás "ha provocado una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes y en la total devastación de Gaza".

"Nuestros países caminan juntos en la búsqueda de esa paz duradera y valiente", ha reivindicado el Rey, en referencia a los esfuerzos de mediación de Egipto para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes aún en manos de Hamás así como a las medidas adoptadas por el Gobierno español para intentar frenar lo que considera que es un genocidio.

"La Reina y yo somos conscientes de la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y por eso queremos transmitiros nuestro apoyo y cercanía, y con ella la de vuestros compatriotas", ha insistido Felipe VI a representantes de la colectividad española en Egipto.