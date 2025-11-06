El revelador dato de Ignacio Urquizu sobre el voto femenino: "Vox ha triplicado su apoyo entre las mujeres y el PSOE baja 10 puntos en un año"

El sociólogo Ignacio Urquizu ha analizado cómo están votando las mujeres en los últimos años y cómo está afectando al PSOE. El profesor de sociología de la UCM considera que esto es importante porque desde el año 1982 hasta ahora ha habido "13 elecciones" y solo el PP ha conseguido ganar entre las mujeres en dos ocasiones: en el año 2000 y el año 2011.

"Siempre ha tenido ventaja el PSOE frente al PP en el voto femenino", ha asegurado Urquizo. Además, ha apuntado que las últimas elecciones, las de julio de 2023, no se entenderían sin las mujeres, ya que el según los cálculos de Metroscopia, el PSOE aventajó al PP en casi medio millón de votos de las mujeres.

"Sin la ventaja que tuvo el PSOE sobre el PP en el voto femenino, seguramente los resultados electorales habrían sido ligeramente distintos", ha afirmado. "Fueron las mujeres una de las claves para entender porque el PSOE consiguió resistir desde el punto de vista electoral.

Según los datos, el mayor apoyo que obtuvo el PSOE por parte de las mujeres fue en los años 80, donde el 45% de las mujeres dijeron haber votado al PSOE. "Cuando menos le votaron fue en el año 2015-2016, también porque estaba Podemos, pero no llegó al 18 % el porcentaje de mujeres que dijo haber votado al PSOE".

¿Son de izquierda las mujeres?

Sobre si las mujeres son de izquierdas, los datos que maneja el sociólogo Ignacio Urquizo dicen que no, que hasta 2019 las mujeres son más de derechas que de izquierda. "Desde el año 2019 las mujeres se han hecho más de izquierdas, en parte por las chicas jóvenes", ha asegurado.

"No solo son más de derechas las mujeres, sino que son más católicas; 10 puntos más que los hombres", ha comentado. Esto sería determinante para saber por qué votan más las mujeres al PSOE que a partidos de derechas.

"La combinación de catolicismo y mujer explica por qué el PSOE es el partido preferido. El catolicismo tiene elementos como la solidaridad, la caridad, la preocupación por la desigualdad...Y justamente porque son más católicas, las mujeres tienen más apoyo a la izquierda", ha explicado.

"Los hombres católicos votan en 20 puntos más al PP que al PSOE, así que son las mujeres católicas las que están sosteniendo al PSOE", ha apuntado Urquizu. Pero estos datos están cambiando en el último año, ya que el PSOE ha comenzado a descender en votos entre las mujeres y sube Vox. "El PSOE ha bajado 10 puntos entre las mujeres".

¿Por qué ha caído tanto el voto femenino en el PSOE?

El sociólogo Ignacio Urquizu ha apuntado a la caída de la valoración de Feijóo entre las mujeres y a la subida de Santiago Abascal. "La explicación estaría en la recuperación de la agenda feminista en las últimas semanas, pero sobre todo se debería al asunto de la prostitución. Lo que ha hundido al PSOE en el voto femenino ha sido el tema de Koldo, pero Sánchez sigue estando bien valorado entre las mujeres", ha apuntado.