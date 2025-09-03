La reunión de Illa con Puigdemont, ¿Antesala de un encuentro con Sánchez? Los socios del Gobierno lo avalan

La reunión en Bruselas entre Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y Carles Puigdemont ha anticipado lo que puede suceder en los próximos meses. La cita ha sido interpretada por la oposición como un movimiento de Pedro Sánchez para preparar un futuro encuentro con el líder independentista. Desde el Gobierno central no lo confirman, pero tampoco lo descartan.

La oposición habla de “vergüenza” y “humillación”

El Partido Popular ha señalado que el presidente del Gobierno ha delegado en Illa un primer contacto con Puigdemont antes de dar él mismo el paso. La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ironizó sobre la maniobra: “Junts ya ha dicho que no quiere saber nada de Zapatero, y entonces mandan a Illa para ver si mantienen a Sánchez unos meses más. No se pone solo a disposición de Puigdemont el Gobierno de Cataluña, sino también el de España”.

En la misma línea, Vox interpreta la cita como la “antesala” de un encuentro directo entre Sánchez y Puigdemont. La portavoz del grupo parlamentario, Pepa Millán, acusó al jefe del Ejecutivo de “vender a los españoles al separatismo para mantenerse en el poder”.

Normalidad para los socios del Gobierno

Postura muy distinta la de los partidos que sostienen al Ejecutivo de coalición, que han restado dramatismo y apelan a la “normalidad política”. Desde Sumar, Verónica Barbero aseguró que “sentarse, dialogar y hablar sobre un país como Cataluña, estupendo”. También la portavoz de Compromís, Águeda Micó, defendió con naturalidad que “lo hiciera el presidente del Gobierno del Estado”.

ERC, Bildu y otras fuerzas afines repiten el mismo mensaje. Reunirse con Puigdemont forma parte del diálogo político necesario tras la aprobación de la Ley de Amnistía y de un proceso que busca superar las heridas de 2017.

Sánchez no lo descarta

Aunque desde Moncloa insisten en que un cara a cara entre Sánchez y Puigdemont no está en la agenda, el propio presidente ya dejó la puerta abierta hace poco más de un mes. En una comparecencia el pasado 28 de julio, afirmó: “Me voy a reunir con todos los interlocutores políticos. La Ley de Amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027, no al 2017. Por tanto, me reuniré con todos ellos”.

La reunión de Illa con Puigdemont ha mostrado, una vez más, la capacidad de convocatoria del expresident, que sigue marcando la agenda política desde Bruselas. La gran duda es si Pedro Sánchez se reunirá con él.