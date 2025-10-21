El PP reta al PSOE a desmentir la financiación ilegal: "Un montón de pruebas apuntan en esa dirección"

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo ha citado a declarar el próximo 29 de octubre como testigos al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a una trabajadora de la Secretaría de Organización socialista, Celia Rodríguez Alonso.

Según el Partido Popular, esta decisión del Supremo "pone el foco" en los pagos en metálico que Ferraz hizo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por "una contabilidad B que señala la Guardia Civil en su último informe en el que habla de pagos sin respaldo documental".

La citación como "objeto de análisis judicial"

Desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo dan por hecho que este movimiento del magistrado Leopoldo Puente se debe a que "el dinero del PSOE ya es objeto de análisis judicial en el Supremo" debido al "procedimiento de pagos" tanto a Ábalos como a Koldo García.

Tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el PSOE sostuvo que los pagos en efectivo correspondían a liquidaciones de gastos y negó la existencia de una contabilidad paralela, al igual que ha hecho en declaraciones ante los periodistas Ábalos, que, en cambio, optó por no declarar en su citación ante el juez.

Críticas al silencio del PSOE

En este sentido, desde el PP insisten en que "Sánchez, el exgerente y la trabajadora del PSOE tienen que explicar cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del partido y cómo esos billetes acababan en el escritorio del que era mano derecha del presidente del Gobierno en su residencia oficial", apuntan.

"Su silencio sobre este asunto no es tolerable cuando una empresaria ya ha admitido en sede judicial llevar 90.000 euros en bolsas a Ferraz" por orden del comisionista Víctor de Aldama, en referencia al testimonio de la empresaria Carmen Pano.

Asimismo, el PP ha recordado que el líder del Ejecutivo "ya ha admitido que él mismo ha cobrado en metálico del PSOE, pero todavía no ha presentado un extracto bancario de su partido que acredite el origen legal de ese dinero".