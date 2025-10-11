La respuesta de Page a los que le dicen que es de derechas: “Quien quiera, que venga y compare”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido su perfil progresista frente a las críticas tanto internas como externas que le acusan de ser “de derechas” por mantener una posición distante respecto a la línea política de Pedro Sánchez. En una entrevista en Televisión Española, el líder socialista castellanomanchego aseguró que su gestión al frente del Gobierno regional demuestra su compromiso con los valores de la socialdemocracia.

“No acepto lecciones de izquierdismo de nadie. Quien quiera, que venga y compare cómo están los servicios públicos en Castilla-La Mancha: cómo gestionamos la igualdad, la sanidad, la educación. Hemos levantado esta región sobre principios de socialdemocracia. Probablemente, somos el ejemplo más nítido de ello en España”, afirmó.

Page critica en su intervención a quienes “reparten carnés de pureza” dentro del partido, calificándolos como “un punto fanáticos”, y recuerda que lleva “18 años ganando a la derecha”. “De momento puedo presumir de ello, aunque quede mal decirlo, pero es la realidad”, sentenciaba.

El dirigente socialista subrayó que su objetivo es “mantener la coherencia” en su día a día político. “No me van a encontrar en ninguna pelea”, señaló, descartando además cualquier aspiración a relevar a Pedro Sánchez al frente del PSOE. En su opinión, lo “lógico y de cajón” es que el presidente del Gobierno vuelva a ser candidato si la legislatura llega a término.

Sobre los escándalos que afectan a antiguos dirigentes del partido, García-Page admitió estar “más sorprendido” por la implicación de Santos Cerdán que por la de José Luis Ábalos, a quien definió como “un personaje más conocido” dentro del PSOE.

Fiel a su tono independiente, Page ha sido también el único dirigente socialista que felicitó públicamente a María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz, destacando su “lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad”.