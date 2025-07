La respuesta del PP a los ataques del PSOE por el Caso Montoro: "Sánchez no tenía obligación ninguna"

La imputación del ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar leyes que beneficiaban a empresas gasísticas clientes de un despacho de abogados fundado por él mismo antes de entrar en el Gobierno, ha desatado toda clase de críticas en las últimas horas.

Estas han llegado, principalmente, desde el Gobierno y el PSOE, que ha criticado las "prácticas mafiosas" de Montoro, ha mostrado su molestia por el hecho de que en siete años que se lleva investigando el caso no se haya producido ninguna filtración como sí ha ocurrido con casos que afectan al PSOE, y ha señalado a Feijóo.

"¿Dónde están las filtraciones? ¿Qué ha pasado? ¿Solo se filtran cuando son de un lado? ¿Nadie sabía nada? (…) ¿Hoy dónde está Feijóo? Hoy no tiene rueda de prensa, no tiene declaraciones, no tiene nada que decir", ha recriminado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

En la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Los populares han salido al paso de las críticas con un mensaje en redes sociales en el que comparan las obligaciones de Feijóo durante el año en el que se produjeron los hechos que se investigan en el Caso Montoro y las de Pedro Sánchez en los casos de corrupción que rodean a su entorno.

Critican la postura del PSOE sobre que Feijóo debía conocer lo que ocurría en Hacienda en 2018, cuando él era presidente de la Xunta de Galicia, comparándola irónicamente con que Sánchez "no tenía obligación ninguna" de saber nada sobre los casos que afectan a su esposa, su hermano, García Ortiz, Ábalos o Santos Cerdán.