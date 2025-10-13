El responsable de Obras Públicas de Navarra otorgó en su mandato tres obras a la empresa de Cerdán y Alonso

Pedro AndrésLópez Vera, Director General de obras públicas de Navarra, admite que el tema del túnel de Belate "le quita el sueño".

A pesar de ello, reconoce quedurante su mandato otorgó tres obras públicas a Servinabar, una empresa de la que desconocía que no se dedicaba a la construcción ni que de ella era socio el ex Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Entre ellas, las obras del túnel de Belate, en noviembre de 2023, con un costo de 73 millones de euros; pero también el tramo 1 de la Nacional 121, en marzo de 2023 y la carretera Mélida-Caparroso, en junio 2022.

¿Servinabar?... yo no tenía ni idea. Ni tenía por qué saberlo

Igualmente, López Vera reconoce "no tenía ni idea" de que Servinabar no era una empresa de construcción y que en realidad se dedicada a la asesoría técnica y fiscal.

Ante los senadores de UPN, Marimar Caballero y Francisco Bernabé Pérez, del PP, el compareciente justificaba su ignorancia en que saber qué empresas se presentaban a las adjudicaciones era tarea de la Mesa de Contratación, no suya. Y que él -como Director General de Obras Públicas dio por hecho "que los integrantes de dicha Mesa habrían hecho bien su trabajo".

López Vera admitía -eso sí- que se reunió en alguna ocasión en Madrid con Santos Cerdán y con Antxón Alonso, socio de Cerdán en Servinabar y a quien conoció en anteriores adjudicaciones como la del Archivo de Navarra.

Por contra, no conoce -asegura el compareciente- ni al ex ministro José Luís Ábalos, ni a su entonces chófer y otro de los miembros de la llamada "trama Navarra": Koldo García, ex chófer del exministro.

En todo caso, niega que dichas reuniones fueran para hablar de la adjudicación del tínel de Belate.Tampoco -asegura- sabía que Cerdán era socio de esta empresa.

Servinabar -adjudicataria finalmente de esa obra- ya contaba en esa época como accionista con el ex Secretario de Organización del PSOE, junto con su otro socio, el mencionado Alonso, siempre según consta en el sumario del caso que se investiga en el juzgado.

Preguntado por el senador Gordillo de Vox sobre "las pegas" que los expertos detectaron sobre la adjudicación de la obra del túnel de Belate a la UTE en la que participaba Servinabar, López Vera ha evitado asumir responsabilidad alguna.

Según él, esa adjudicación correspondía a la Mesa de Contratación no a él como Director General.