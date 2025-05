El responsable de horarios en Tragsatec confirma: me ordenaron no molestar a Jésica Rodríguez

La Comisión Koldo del Senado ha podido comprobar a través de otro testigo compareciente que Jésica Rodríguez no acudió nunca a trabajar a Tragsatec, ni a Adif a pesar de estar contratada y de tener obligación de fichar y rellenar el parte horario.

Se trata de Sergio Bote Laguna, Controller Financiero y de Personal de Tragsatec, encargado de verificar los fichajes horarios entre otros empleados, de Dña. Jésica Rodríguez García.

Hay un tal Sergio Bote molestando a Jésica

Y es que más allá de corroborar la versión de su compañera en dicha empresa pública, Virginia Barbancho, Bote ha revelado otro dato que coincide con las investigaciones de la UCO: que le presionaron mediante un correo electrónico para que dejara de molestarla.

Así, Bote Laguna reconoce que notificó a sus superiores que Jésica no fichaba. "A mediados de mayo recibimos un correo (de Adif, donde estaba destinada Jésica) que mi gerente me rebota en el que pone: hay un tal Sergio Bote molestando a Jésica. Decidle que pare". Preguntado por quién escribió y envió ese correo, Bote desconoce su identidad.

Los senadores de UPN, Vox y PP le han preguntado si no sabía que dicho email provenía de un directivo de Adif, Ignacio Zaldívar a lo que él ha respondido que no podías asegurarlo, aunque conoce bien a esta persona porque pertenece a dicha empresaria ferroviaria, cliente de Tragsatec en esos días.

Esto es un calvario. Estamos escandalizados.

El Controller de Tragsatec ha añadido que "los procedimientos no fallaron. Y cumplimos con el protocolo de control de horarios". Bote Laguna insiste en que no puede decir otra cosa porque "aquí he venido a decir la verdad". "Estamos escandalizados con lo ocurrido y coincido con las impresiones del presidente de la compañía: es asqueroso que la expareja de Ábalos no fuera a su puesto de trabajo. No entendemos cómo ha podido pasar esto".