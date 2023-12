El PP responde a Vox: “Es un momento crítico y no para estrategias partidistas”

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, afirma que es muy difícil seguir a Vox que ha amenazado con romper relaciones con Génova. Sostiene Sémper que el “momento es crítico y tenemos que estar por encima de nuestras siglas”. La dirección popular entiende que ahora toca ejercer una oposición sensata y no despistarse con las “estrategias partidistas de otras formaciones a las que respetamos”

Sémper valoraba las informaciones filtradas a primera hora de la mañana que apuntaban a que el partido de Abascal iba a romper relaciones con la dirección nacional del PP. Hablaba desde Génova mientras dos kilómetros al norte, en la sede de la calle Bambú, el comité de Acción Política de Vox discutía sobre cómo marcar terreno respecto al PP en la batalla contra lo que califican “golpe de Estado” auspiciado por Sánchez.

Sin embargo, cuando ha comparecido Ignacio Garriga no ha sido claro a la hora de comunicar esa anunciada decisión unilateral. De hecho, el número 2 de Vox se ha limitado a hacer descansar la culpa en la actitud de Génova. Según Garriga “es difícil que haya ruptura cuando nunca hubo una línea de trabajo conjunta”; y añade que “el PP da por imposible la coordinación con ellos”.

Más aún, Vox confía en que sí haya un trabajo conjunto con el PP en las administraciones regionales donde mantienen acuerdos de gobierno o de investidura. La queja de VOX es que el PP a nivel nacional no ha respondido a la propuesta de Abascal de coordinar con Feijóo una estrategia conjunta contra el “golpe de Estado de Sánchez” en cuatro ámbitos: judicial, internacional, institucional y movilizaciones en la calle.

Además, desde Vox se muestran contrariados porque consideran que el PP ha vuelto a desplazarlos de la primera línea parlamentaria cuando ha tocado elegir los 149 puestos que suman las mesas de las distintas comisiones del Congreso, que quedan constituidas este 4 de diciembre. “El PP ‒denuncia Garrriga‒ no solo cambia caras, sino que firma con PSOE y SUMAR, los autores del golpe de Estado.”

Vox renuncia a celebrar la Constitución

En la misma rueda de prensa, Ignacio Garriga comunicaba que no van a participar el miércoles en el acto conmemorativo del 45º aniversario de la Carta Magna. El argumento es que ello no van a acudir "donde se afrenta la Constitución, al lado de quienes la atacan a diario [...] no vamos a participar en teatrillos", sentenciaba el secretario general de Vox.