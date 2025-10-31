El PP responde a Óscar Puente y le compara con un mono: "Un ser poco evolucionado y con tendencia a hacer ruidos grotescos"

La bronca política sigue escalando y dando pasos en nuestro país. La actualidad de este jueves ha estado en el Senado, donde Pedro Sánchez ha comparecido en la comisión de investigación del caso Koldo y ha protagonizado un tenso interrogatorio con los diferentes senadores, especialmente con el popular Alejo Miranda.

Una de las imágenes más llamativas de la sesión ha sido ver a Sánchez con gafas, algo que no es nada habitual. Muchos medios de comunicación se han hecho eco de la imagen identificando las gafas como un modelo de Christian Dior y el propio Pedro Sánchez ha compartido un enlace a la cuenta de Instagram de la tienda donde compró las gafas hace varios años.

Han sido muchos los comentarios, especialmente en redes sociales, que han suscitado estas gafas del presidente, y hemos leído ironizar sobre ellas a diputados como Gabriel Rufián.

Pero la respuesta más llamativa ha sido la de Óscar Puente, que ha comparado la imagen de Sánchez con la de Feijóo, acusando al líder del PP de gastar "pasta indeterminada en retoques que te dejan peor que estabas" y ha destacado, además, la "superioridad política, ética y estética" del presidente del Gobierno.

El PP ha decidido responder a este mensaje del ministro de Transportes con otra polémica comparación entre el propio Puente y un mono para "seguirle el rollo".

"En la foto, un ser poco evolucionado y carente de educación y cortesía. Molesto y con tendencia a hacer ruidos grotescos. Junto a él, un primate", han señalado desde la cuenta oficial del partido adjuntando una foto de un montaje con una imagen de un mono y otra de Óscar Puente.

"Ambas criaturas tiene en común que ninguna de ellas debería ser ministro del Reino de España", sentencian.