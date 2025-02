El PP respalda a Mazón y tacha su ausencia en el Cecopi como una "polémica estéril"

La dirección nacional del PP aseguró este jueves que la ausencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el Cecopi en el momento que se envió el mensaje de alerta a los valencianos por la Dana del pasado 29 de octubre es una "polémica estéril" porque su "agenda no resuelve nada", y tiró por tierra la posibilidad de reemplazarle en el corto plazo.

En una entrevista en RNE, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, pidió que "las críticas" sean "justas y honestas" y trató de descargar la responsabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, preguntándose dónde estaban cada uno de sus miembros en la tarde de la tragedia que se saldó con más de 230 fallecidos.

Además, desmintió las informaciones que apuntan a que su partido estaría explorando la posibilidad de nombrar una gestora al frente del PP de la Comunidad Valenciana para finalmente encumbrar a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en detrimento de Mazón. Tanto desde la dirección nacional como desde el PP provincial hicieron lo propio a media tarde, apenas unos minutos después de su publicación.

Y, preguntado por si Génova apoyaría la candidatura de Mazón en el congreso autonómico del PP valenciano, que por calendario toca en verano, Tellado dejó en suspenso su celebración. "El proceso de designación de candidatos llegará cuando estén próximas las elecciones y ahora desde luego no nos ocupa ni nos preocupa. Este es el momento de que cada uno haga su trabajo desde las instituciones que ocupamos con responsabilidad", afirmó.

Investigación judicial

Tellado, que fue uno de los primeros integrantes de la dirección nacional en defender a Mazón tras la Dana, rompió su silencio en torno a la ausencia del presidente valenciano en el Cecopi y se alineó con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que hasta ahora había sido el único en expresar en público su respaldo a Mazón.

El portavoz parlamentario del PP expresó su "respeto absoluto" a la investigación judicial sobre la Dana y abogó por la "colaboración máxima", pero rehusó "entrar en polémicas estériles porque la agenda del presidente Mazón no resuelve ningún problema" y criticó que no se haga el mismo ejercicio con los miembros del Gobierno central.

"Me sorprende tanta polémica sobre la agenda de Mazón y que nadie repare en que la delegada del Gobierno no acudió al Cecopi físicamente en la tarde del 29 de octubre. Me sorprende que nadie diga nada sobre dónde estaba el presidente del Gobierno, que estaba en Bombay; sobre dónde estaba la ministra responsable, Teresa Ribera, que estaba entre Bruselas y París; sobre dónde estaba el 'número dos' de ese ministerio y titular del barranco del Poyo, que estaba en Colombia; o que la directora general de Protección Civil de España estuviese de viaje en Brasil tras coger un avión esa misma mañana conociendo el parte meteorológico", expuso Tellado.

"Creo que sobre esto hay una utilización política indecente y creo que el Gobierno se equivoca con la actitud que está teniendo. Los valencianos se han dado cuenta de la utilización política que desde el Partido Socialista se está haciendo con esta cuestión", prosiguió el portavoz del PP, que recordó que el PSOE se negó a aplazar el Pleno del Congreso que votó el decreto para rebajar las mayorías necesarias para designar los candidatos de RTVE. "Eso pasó cuando los cadáveres aún no habían sido recogidos e identificados. Esa es la sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez con Valencia".

Defensa de Mazón

Preguntado por si han pedido a Mazón que adopte ahora un perfil bajo ante los numerosos cambios de versión, Tellado afirmó que lo que le pide Génova al presidente valenciano "es que ejerza sus responsabilidades" y esté "centrado en la reconstrucción de Valencia".

"Mazón es el presidente de la Generalitat y todos sus esfuerzos se dedican día a día a sacar a la provincia de Valencia de la situación en la que está e, insisto, con muy poca colaboración por parte del Gobierno de España". "Si alguien está haciendo algo por las víctimas, por las familias de las víctimas y por los damnificados es el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Y si alguien las está dejando atrás sin atenderlas es el presidente del Gobierno de España. Y, por lo tanto, a mí me gustaría que en las críticas fuésemos justos y honestos", remató.

Con todo ello, ensalzó que Mazón "está dando la cara" y "trabajando duramente" frente a un Sánchez "que dijo aquello de 'si necesitan ayuda, que la pidan', se desentendió del problema y salió de Paiporta en una espantada tremendamente lamentable cuando los vecinos de la localidad le responsabilizaban de la situación que se estaba viviendo". "Creo que las actitudes de unos y otros retratan a cada uno".