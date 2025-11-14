La reina Letizia 'conquista' China durante su visita oficial

La reina Letizia se ha dado un baño de masas en la visita oficial de los Reyes a China, donde ha protagonizado un acto de homenaje a la lengua española y sus profesores.

Acompañada por el rector el rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, Jia Wenjian, y el decano de la Facultad de Estudios Hispánicos, Chang Fulianga, la reina conoció las motivaciones de más de un centenar de estudiantes para orientar sus carreras hacia el idioma español así como la experiencia de destacados profesores y académicos, de distintas generaciones, que han promovido e impulsado la enseñanza del español.

"Cálida bienvenida a Su Majestad la Reina de España, doña Letizia Ortiz Rocasolano' decía una pancarta a la entrada de este centro universitario donde la esperaban centenares de estudiantes con banderas españolas y chinas y que a la salida del acto la han aplaudido, todos ellos grabando con sus móviles.

En el acto, en el que intervino el viceministro chino de Educación, Ren Youquan, se inauguró una placa de la embajada de España en China y la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín con motivo de la visita de doña Letizia, "a la memoria de aquellos profesores españoles que, pioneros desde la década de 1950, impartieron clases de español en esta Universidad y en otros centros y lugares de China".

La reina conoció de primera mano las motivaciones de los estudiantes para orientar sus carreras hacia el español, entra las que figuran la literatura y la música, especialmente a raíz de la pasión que algunos jóvenes sienten por Rosalía.

Según los últimos datos disponibles, hasta 2023 había 106 universidades con departamentos de español y cada año, unos 5.000 alumnos chinos obtienen el grado de español. Además, existen 15.000 estudiantes en la enseñada no reglada, 20.000 en la educación no superior y otros 25.000 estudiantes en las instituciones académicas de educación superior.

Primera visita en 18 años

El hito final de la jornada fue una recepción a la que acudieron, ya juntos, el rey Felipe VI y la reina Letizia, para conocer las impresiones de los españoles que viven en China, algunos de ellos llegados para la ocasión desde puntos lejanos del país o desde Hong Kong.

En un discurso ante 400 ciudadanos españoles, el rey recordó que España defiende la democracia y los derechos humanos a la vez que valoró positivamente el diálogo fructífero con China, un actor clave en la escena internacional, con enormes desafíos y transformaciones en curso en la que España está cada vez más presente.

La última vez que la Corona española visitó China fue en 2008, cuando Juan Carlos I y Doña Sofía estuvieron presentes en la celebración del Año de España en China. Con esta visita se pone el broche a la intensa agenda bilateral de 2025, en el que también han visitado el gigante asiático Pedro Sánchez,José Manuel Albares y Carlos Cuerpo, que ha acompañado junto al ministro de Exteriores a los Reyes en este viaje.