LEY DE EXTRANJERÍA

La reforma de la ley de extranjería llega al Congreso este lunes

Por ahora, la reforma que plantea mejorar el sistema de acogida de menores inmigrantes no acompañados no cuenta con los apoyos necesarios porque Junts se niega a apoyar la norma si el reparto no excluye a Cataluña y tampoco tiene el apoyo del PP.

ondacero.es | EFE