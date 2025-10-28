La reflexión de Aznar sobre Puigdemont y el nacionalismo: "Con los que no aceptan ser leales a la nación no cabe transacción posible"

"No cabe transacción posible" con Puigdemont y los nacionalistas, según José María Aznar, que ha señalado al líder de Junts y el resto de líderes del procès como "los que no aceptaron ser leales a la nación".

El ex presidente del Gobierno ha sido este martes protagonista en La Brújula, con Rafa Latorre, en una entrevista en la que ha repasado los aspectos principales de la actualidad política española y ha hablado de uno de los nombres más importantes de esta legislatura y las últimas horas: Carles Puigdemont.

Aznar ha comenzado haciendo una reflexión sobre el procès y los ataques a la Constitución que considera que sus líderes cometieron entonces, ya que considera que la Carta Magna ya reconoce la pluralidad de la nación.

"La nación española es una, pero de base plural (…) Los principios fundamentales son el principio de unidad, pluralidad y solidaridad (…) No se es constitucionalista a tiempo parcial (...) El único muro que debe existir es el que se pone a aquellos que quieren destruir la nación, las libertades o la convivencia", ha dicho el ex presidente del Gobierno.

Según Aznar, Puigdemont es un activo irrecuperable para la política institucional mientras que "no cambie completamente sus actitudes". "No se puede ser constitucional un día y anticonstitucional otro día, no se puede ser leal y desleal al mismo tiempo", ha sentenciado.

Ha señalado, además, que son precisamente los nacionalistas los que "deben corregir su posición" y ha que "el nacionalismo no se cura con más nacionalismo".

"La Constitución nos ampara a todos. La Constitución es plural y suficiente, no es un problema. El problema está en aquellos que quieren romperla", ha terminado el ex presidente del Gobierno.