Las redes estallan contra la vuelta de Juan Carlos I a España

El rey emérito, Juan Carlos I, ha decidido que volverá en las próximas semanas a España, aunque no de forma permanente, después de que la Fiscalía haya archivado las causas abiertas contra él.

La Casa Real ha emitido un comunicado en el que confirmaban la voluntad que don Juan Carlos le había trasladado a su hijo, el rey Felipe VI, a través de una carta de volver a España en el ámbito privado para visitar a su familia y amigos.

Me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata

En la carta, el rey emérito explica: "Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos".

Pablo Echenique: "La monarquía es una institución diseñada para poder delinquir desde ella con total impunidad"

Este comunicado de la Casa Real ha provocado numerosas reacciones, tanto del mundo de la política, como de la sociedad española en general. Por ejemplo, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha criticado en su cuenta de Twitter a la justicia y la impunidad del rey emérito: "El problema no es si Juan Carlos I pretende viajar a España para correrse juergas, para participar en regatas con sus amigos multimillonarios o para cenar en restaurantes carísimos. El problema es que la última decisión de la justicia ha certificado de una vez y para siempre que la monarquía es una institución diseñada para poder delinquir desde ella con total impunidad, algo que nosotros entendemos que es incompatible con la democracia.

Gabriel Rufián: "La Casa Real y el Gobierno están aprovechando el ruido de las bombas para 'arreglar' lo de Juan Carlos"

Por su parte, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado tanto a la Casa Real como al Gobierno de Pedro Sánchez de haber tapado la vuelta de don Juan Carlos y el "arreglo" con la Fiscalía, con la guerra de Ucrania.

Juan Carlos Monedero: "Alfonso XIII era un proscrito; Juan Carlos I, un prescrito"

Asimismo, Juan Carlos Monedero critica también que la Fiscalía haya archivado las causas abiertas contra Juan Carlos I: "Alfonso XIII era un proscrito; Juan Carlos I, un prescrito. Vamos, que aprendió del reinado de su abuelo e hizo escribir en esa Constitución que es de todos su impunidad".

Irene Montero: "La justicia no es igual para todos"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también se ha posicionado, durante una entrevista en TVE1, en contra de la decisión de la Fiscalía y la vuelta del rey Juan Carlos porque considera que demuestra que "la justicia no funciona igual para todos". Según Montero, esta carta "es una mala noticia para la democracia de nuestro país".

Hermann Tertsch sale en defensa del Juan Carlos I

El periodista y eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, ha defendido en su cuenta de Twitter al rey emérito. "Somos gobernados por delincuentes, ladrones, golpistas, totalitarios, filoterroristas, cómplices del narco y del terrorismo iberoamericano, estafadores, plagiadores, falsificadores, menoreros, psicópatas, chorizos y perjuros. Pero el Rey Juan Carlos I no puede vivir en su patria", dice.

Por su parte, los usuarios de las redes sociales también han reaccionado ante el anuncio del rey emérito. Como, por ejemplo, Alfonso, que ha censurado la decisión de Juan Carlos I: "Felipe González subraya q nadie puede discutir a Juan Carlos I su amor a España. Si sería grande este amor q cobraba comisiones cuando mayores eran las colas d pobreza, cazaba elefantes cuando más desahucios había y regalaba millones a sus amante cuando recortaban la dependencia".

O el periodista Fonsi Loaiza apunta: "El ladrón de Juan Carlos I cumple 2 años en una isla privada de Abu Dhabi. Hoy, Fiscalía ha archivado sus casos de corrupción, le perdona los fraudes fiscales y podrá volver a España sin ser juzgado. Mientras, Pablo Hasel cumple un año de prisión por cantar contra la Casa Real".

Andreu García Tejero ha comentado: "Con el ruido de las bombas de Ucrania nos están intentando colar a Juan Carlos I y no nos estamos dando cuenta".

O Dadá, que ha alegado en su cuenta de Twitter: "A Juan Carlos I, a Felipe VI, a Isabel Ayuso y a su hermano; le ha venido esta guerra como agüita de mayo".