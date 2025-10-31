La reacción del senador Miranda a la crítica directa de Alsina sobre su "atropellado" interrogatorio a Sánchez: "Tiene razón"

"De ahí no se saca nada nunca". Así de claro se lo ha dicho Carlos Alsina al senador del PP Alejo Miranda, al que le ha reprochado su dudosa estrategia durante el interrogatorio al que sometió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su turno en la comisión Koldo del Senado.

La intervención del senador Miranda en dicha sesión ha sido muy comentada en las últimas horas por su maneraatropellada de preguntar al presidente no sólo sobre el caso que ocupaba a la comisión, el caso Koldo, sino también por todos los que afectan al entorno familiar del presidente.

Durante una entrevista en Más de uno, Miranda ha tenido oportunidad de valorar su propia actuación y ha reconocido que tuvo que preguntar "más rápido" en esta sesión y que lo hizo por la frustración que le producía que Sánchez no respondiera.

Alsina le ha dicho a Miranda lo que piensa

Carlos Alsina, que ha criticado duramente en su Monólogo esta estrategia del senador popular, ha aprovechado su conversación con él para decirle directamente lo que pensaba.

Alsina le ha explicado a Miranda que "quienes entrevistamos a políticos con cierta frecuencia, estamos muy habituados no sólo a que no se nos responda lo que preguntamos, sino a que se nos coloquen larguísimas respuestas para evitar que dé tiempo a hacer otras preguntas. Por eso sabemos que es imposible hacer setenta preguntas a un presidente de gobierno en cincuenta minutos".

En este punto el director de 'Más de uno' ha señalado que "no parece que tenga mucho sentido, y se lo digo ahora a usted directamente, hacerle una pregunta a alguien y no dar ni siquiera cinco segundos para que responda" porque de esta manera de hacer preguntas"no se saca nunca nada".

Miranda admite su error

Tras esta crítica directa de Alsina, el senador Miranda ha respondido que "tiene razón en que hice muchas preguntas en poco tiempo", pero se ha justificado en que "era frustrante" la falta de respuestas del presidente. Sostiene que el presidente "era un muro absoluto" y explica que su intención "era hacerle todas las preguntas" que los ciudadanos querrían hacerle. A lo que Alsina ha respondido que "eso es imposible"

En cualquier caso, el senador del PP ha mostrado su satisfacción por haber "tocado todos los temas", que entiende que era lo importante.