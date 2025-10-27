La reacción de Podemos a la ruptura de Junts con el Gobierno: "Mucho ruido y pocas nueces"

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que Junts no a "tumbar" el Gobierno de España, porque lo único que lo puede hacer caer es "la especulación de la vivienda", por lo que "hay mucho ruido y pocas nueces" tras el anuncio del partido de Carles Puigdemont de romper con el Gobierno y el PSOE.

"Nosotros creemos que Junts en ningún caso va a tumbar a este Gobierno" ha dicho en una rueda de prensa desde la sede de la formación morada. Ha reiterado que lo único que puede tumbar al Ejecutivo es "su inacción" ante el problema de la vivienda, que es "enorme" y por eso ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "haga, de una vez por todas, medidas de izquierdas".

La legislatura está en manos de la "voluntad" de Pedro Sánchez

Por eso, Fernández considera que la legislatura no está en manos de los postconvergentes ni de Podemos, sino de la "voluntad" del presidente del Ejecutivo. Asimismo, ha exigido a Sánchez que ponga coto a la "especulación salvaje" que hay en el mercado inmobiliario, que es la principal problemática del país en estos momentos.

Junts ha reunido hoy a su Ejecutiva en Perpignan (Francia) donde han debatido la decisión de retirar el apoyo al PSOE el resto de la legislatura, una decisión que van a preguntar a la militancia, tal y como ha informado Puigdemont.

El PSOE mantiene la "mano tendida" para dialogar y Sumar sigue contando con Junts

Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rehusado valorar la decisión de Junts de romper con su partido. "No vamos a hacer suposiciones sin tener una valoración oficial de lo que tenga que decir Junts". Aunque ha insistido en que respetan las decisiones de sus socios de investidura y que mantienen "la mano tendida" para el diálogo y la negociación. "Vale la pena dialogar, negociar y alcanzar acuerdos, vamos a insistir en esto y a seguir trabajando".

El portavoz de Sumar y ministro de Consumo, Ernest Urtasun, esta mañana se ha mostrado confiado en que Junts no optaría por una ruptura total con el Gobierno porque "nada de lo que podamos hacer juntos es posible con un Gobierno de PP y Vox, nada. Nadie en Cataluña ni los votantes de Junts entendería" este movimiento para que PP y Vox gobiernen.

Alineado con el PSOE, Urtasun ha ofrecido "mano tendida" a Junts de cara al futuro, como la negociación por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha pedido "comprensión" al partido de Puigdemont porque no todo depende únicamente del Ejecutivo, como la Ley de Amnistía o conseguir que el catalán sea oficial en la UE.

En cuanto al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha compartido un vídeo en redes sociales en el que recopila las veces que ha advertido de que, algún día, "Junts hará presidente a Alberto Núñez Feijóo" y las veces que le ha dicho al presidente popular que en algún momento pactaría con Junts.