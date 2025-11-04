La reacción de Mónica García a la imagen de Arenas fumando váper en el Senado: "¿Está con un cigarrillo a mis espaldas?"

El 'número dos' del PP en el Senado, Javier Arenas, ha sido captado este martes fumando un váper en su escaño del hemiciclo mientras se estaba desarrollando el Pleno de la Cámara Alta, algo que, sin embargo, ha sido negado por el protagonista diciendo que "bajo ningún concepto" estaba fumando, aunque ha aclarado que tiene que revisar las imágenes.

El suceso ha ocurrido en torno a las 17.30 horas de este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, cuando el senador del PP Enrique Ruiz Escudero ha dirigido una pregunta a la ministra de Sanidad, Mónica García.

Las imágenes muestran cómo Javier Arenas saca del bolsillo un cigarrillo electrónico y se lo lleva a la boca mientras que interviene la ministra. Al instante, una compañera de la bancada del PP le ha avisado de que le estaban enfocando en ese momento.

Tras ello, Arenas volvió a introducir el cigarrillo en el bolsillo y se ha puesto la mano en la boca para taparse mientras expulsaba el humo. Sin embargo, al ser preguntado en los pasillos del Senado por si estaba fumando, el 'popular' insiste en que "bajo ningún concepto", aunque ha advertido de que tendrá que comprobar las imágenes.

La reacción de Mónica García

Ante las imágenes, García ha reaccionado en una publicación en su perfil de X (antes Twitter) en la que se dirige a Arenas: "¿Está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?".

"Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria", ha añadido García.