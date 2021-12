Rajoy niega conocer a Villarejo: "Nunca lo he visto ni he hablado con él"

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno ha comparecido este lunes en el Congreso por el caso Operación Kitchen y ha negado conocer al excomisario José Manuel Villarejo ni reunirse con él, así como que se mensajeara con él, tal y como sí afirmó Villarejo: "Jamás en mi vida le he enviado un mensaje".

"No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca; no me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado un mensaje", ha asegurado Rajoy en la comisión que investiga la trama parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas presuntamente urdida en 2013 por el Ministerio del Interior para hacerse con documentos comprometedores para el partido.

Rajoy ha negado que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal le hablase de algún operativo de espionaje a Bárcenas, y ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de una contabilidad paralela o caja B en el PP, que manejaba Bárcenas y ha asegurado que tanto él como Villarejo "tienen problemas serios en los tribunales" y "como tienen derecho a mentir dicen lo que quieren".

"No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca; no me consta que me haya enviado ningún mensaje"

Rajoy defiende la inocencia de Fernández Díaz

Además, el expresidente ha defendido la inocencia de su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez, procesados en la trama de espionaje al extesorero del PP. "No creo que hayan montado ningún dispositivo".

"La presunción de inocencia se mantiene hasta que la resolución judicial sea firme", ha asegurado Rajoy en la última sesión de la comisión que investiga la trama parapolicial presuntamente urdida en 2013 por el Ministerio del Interior para hacerse con documentos comprometedores para el PP en poder del extesorero del partido Luis Bárcenas.

Rajoy ha dejado claro tiene una "magnífica" opinión de los responsables políticos de Interior procesados en la Audiencia Nacional, Fernández Díaz y Martínez. Y ha apostillado: El juez de instrucción cumple una determinada función en el proceso. La presunción de inocencia es un derecho. Creo que debería ser más prudente en imputar a la gente actividades delictivas".