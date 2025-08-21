Quién es Virgina Barcones, la directora de Protección Civil que el PP califica como "pirómana"

Virginia Barcones, actual directora de Protección Civil y Emergencias y representante del Gobierno en Castilla y León, ha saltado al primer plano de la actualidad política después de los duros calificativos vertidos por dirigentes del Partido Popular. La oposición la acusa de un discurso incendiario y de no estar al nivel de la coordinación que requiere una campaña de alto riesgo por fuegos forestales.

El enfrentamiento evidencia cómo la gestión del territorio y la seguridad ciudadana se ha convertido en un nuevo campo de batalla política.

Una carrera política desde Soria

Nacida en Berlanga de Duero, Soria, en 1975, Virginia Barcones es una política con una prolongada trayectoria en el PSOE. Ha sido procuradora en las Cortes de Castilla y León, ha ocupado responsabilidades en la ejecutiva autonómica socialista y, desde 2021, ejerce como delegada del Gobierno en Castilla y León.

Desde este cargo, dirige las actuaciones estatales en materia de seguridad, emergencias y protección civil en un territorio especialmente vulnerable a incendios durante el verano.

El origen de la polémica

La controversia estalló tras la última oleada de incendios en Castilla y León, cuando el PP acusó a Barcones de "incendiaria" por responsabilizar a la Junta de una gestión deficiente de los medios autonómicos. El portavoz popular en la región afirmó que "Barcones debería dedicarse a coordinar y no a atizar el fuego político", mientras que desde el PSOE se defiende que la delegada del Gobierno simplemente ha reclamado una estrategia de colaboración leal entre administraciones.

Una gestión en el foco público

En su papel al frente de Protección Civil, Barcones ha impulsado la modernización de los planes de emergencia y ha reforzado la preparación de campañas preventivas. Sin embargo, la escalada de incendios durante el verano ha puesto bajo escrutinio las decisiones y la coordinación entre Estado y comunidad autónoma.

Para el PP, Barcones se ha convertido en "pirómana" política; para sus defensores, en cambio, es la responsable de exigir un compromiso real frente a catástrofes que cada año castigan más a Castilla y León.

Un debate que trasciende lo personal

Más allá del cruce de acusaciones, el caso refleja la tensión política creciente en torno a la gestión del medio rural, los incendios forestales y las competencias compartidas entre el Gobierno central y el autonómico. Barcones, sin embargo, insiste en que "lo importante es proteger a los ciudadanos y garantizar que no se repitan tragedias pasadas".