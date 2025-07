Quién es el narco Marcial Dorado: de la foto con Feijóo a la supuesta oferta del PSOE

La figura de Marcial Dorado ha marcado la historia reciente del narcotráfico en Galicia y ha dejado una huella imborrable en la política española. Su nombre cobró notoriedad tanto por sus actividades ilícitas como por sus vínculos con personajes públicos de primer orden, como Alberto Núñez Feijóo, y por las declaraciones sobre supuestas maniobras políticas en los momentos más tensos de la actualidad nacional.

Analizar el recorrido vital y judicial de Dorado permite entender no solo el alcance de las tramas de contrabando y droga en el noroeste peninsular, sino también la compleja relación entre el crimen organizado y las instituciones.

Un historial criminal: del tabaco a la cocaína

Marcial Dorado Baúlde nació en Cambados, Pontevedra, en 1950. Desde joven inició su carrera en el contrabando de tabaco bajo las órdenes de Vicente Otero Pérez "Terito", evolucionando rápidamente a actividades de mayor envergadura. Al menos 16 cuentas que abrió en Suiza y la creación de sociedades en Islas Vírgenes, Panamá, Belice, Bahamas, Liberia, Liechtenstein fueron el detonante de una investigación que explotó cuando Dorado decidió repatriar parte de su fortuna.

En los años noventa, tras varias detenciones por contrabando, Dorado fue condenado por su implicación en operaciones de narcotráfico y blanqueo. En 2003, fue arrestado y posteriormente condenado a 14 años de cárcel. Se le incautaron bienes valorados en más de 21 millones de euros y alrededor de 204 propiedades vinculadas a su red.

La célebre foto con Feijóo: un escándalo político

En 2013, unas fotografías publicadas por El País sacudieron la política gallega y nacional: en ellas, un joven Alberto Núñez Feijóo navegaba junto a Dorado en la ría gallega, años antes de ocupar la presidencia de la Xunta de Galicia. Las imágenes, tomadas en 1995, mostraban al funcionario y al narco en ambiente distendido, hechos reconocidos tanto por Feijóo como por Dorado: "La relación terminó en 2002", señala el propio Dorado, aunque la polémica persigue al ahora líder del PP desde entonces.

La publicación de las fotos desató un intenso debate sobre la amistad entre ambos y la falta de explicaciones claras por parte de Feijóo: "Sería buen momento para que explique usted una de las relaciones más peligrosas de la historia de la democracia", declaró pública y contundentemente la representante política Yolanda Díaz en mitin.

La supuesta oferta del PSOE: "Una bomba" para destruir a Feijóo

La historia volvió a la palestra poco antes de las elecciones generales de julio de 2023, cuando el propio Marcial Dorado aseguró haber recibido una oferta del PSOE para difundir información comprometedora —"una bomba"— contra Feijóo a cambio de dinero. Según el narcotraficante, fue contactado por "emisarios vinculados al PSOE, que le ofrecieron una compensación económica a cambio de crear un escándalo mediático".

"Me ofrecieron dinero por una bomba sobre Feijóo. Les dije que no me interesaba hacer daño a nadie, pero insistieron", declaró.

Dorado insiste que rechazó todas las propuestas y afirma que no existe ninguna grabación ni material incriminatorio contra Feijóo. Además, revela que las presiones no han sido recientes, sino que se han repetido en varias ocasiones durante años, incluso recibiendo en la cárcel visitas vinculadas a distintos partidos que buscaban información destructiva sobre figuras del PP y del PSOE.

Un personaje incómodo para la política española

Las declaraciones de Dorado han sido recibidas con escepticismo y han reavivado un cruce de acusaciones entre PP y PSOE. Mientras el PP denuncia una campaña sucia y el PSOE niega las acusaciones, la figura del narco sigue siendo un arma arrojadiza recurrente en la política nacional.

"Tienen que estar muy jodidos en el Partido Popular para que la mejor defensa de Núñez Feijóo sea un narcotraficante", expresó la periodista Sarah Santaolalla, reflejando el clima de crispación vigente.

Dorado, pese a sus condenas y a su patrimonio decomisado, sigue sosteniendo su inocencia respecto al tráfico de drogas, defiende que su fortuna provenía del tabaco y denuncia haber sido víctima de la justicia y de las luchas políticas: "Las acusaciones contra mi familia y contra mí son de libro, hemos sufrido un calvario todos estos años por la venta de un barco, pero quiero confiar en la justicia y espero que no siga cometiendo errores conmigo".