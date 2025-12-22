Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes que sustituye a Pilar Alegría

Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en la declaración institucional que ha realizado este lunes a primera hora desde Moncloa, donde ha confirmado el relevo de Pilar Alegría al frente del Ministerio y también en la Portavocía del Gobierno, que a partir de ahora ocupará Elma Saiz.

El presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo afronta la segunda mitad de la legislatura "con energías renovadas" y "con las pilas cargadas" tras incorporar a Tolón y a Saiz como nueva portavoz.

Quién es Milagros Tolón, delegada del Gobierno y diplomada en Magisterio

Así, la nueva ministra de Educación es la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, cargo que ocupa desde el pasado 13 de diciembre de 2023. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, en el currículum que figura en la página web del Ministerio de Política Territorial destaca que ha sido "profesora de Educación de adultos", así como diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha.

En cuanto a su trayectoria política, comenzó siendo concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de Toledo para pasar a ser diputada regional en las Cortes de Castilla-La Mancha en la legislatura de 2011 a 2015. Posteriormente, fue alcaldesa de Toledo en el período de 2015 a 2023, cargo que compaginó en su etapa final con el de vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias, de 2019 a 2023.

En la XV Legislatura también dio el salto al Congreso, siendo diputada nacional por Toledo.

Sánchez destaca que el Gobierno quiere "pelear" por sacar sus iniciativas

En su declaración institucional desde Moncloa para anunciar los cambios en el Ejecutivo tras la marcha de Pilar Alegría, Sánchez ha remarcado que el Gobierno está además dispuesto a "pelear" para lograr sacar adelante sus iniciativas, y a hacerlo "con voluntad de diálogo" y con "humildad".

"Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea", ha aseverado el presidente.