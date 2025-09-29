Qué es el visado por puntos para inmigrantes que propone Feijóo: el idioma y trabajar en sectores con demanda son claves

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el nuevo modelo migratorio de su formación con la llamada 'Declaración de Murcia', un documento de 16 páginas que han firmado todos sus barones autonómicos en un acto en el Teatro Circo de esta ciudad, principal bastión de Vox, y con el que pretende desmarcarse de los Abascal y del PSOE en esta materia.

Este plan plantea implementar un nuevo visado por puntos, como el de Canadá o Australia, para controlar la entrada de migrantes que quieran trabajar en sectores sin mano de obra, que se adapten "mejor" la cultura española y que procedan de terceros países que colaboren con la política migratoria de un eventual Gobierno del PP.

En el acto de presentación, el líder de la oposición propuso, además, "recompensar" a los terceros países que colaboren con la política migratoria de España. Y lo hizo en un discurso en el que remarcó su "tolerancia cero con el delito", que implicará "automáticamente que se pierda el derecho a la residencia" del inmigrante, tenga o no papeles, aunque con matices.

Diferenciarse de Vox y de Sánchez

Feijóo se esforzó en distinguir su discurso migratorio del de Vox, al que acusó de tratar a los inmigrantes como "delincuentes por defecto" y deshumanizarlos. Pero subrayó que España no puede "renunciar a controlar" sus fronteras en favor de "las mafias", que lanzan a "miles de personas al mar engañadas" poniendo su vida en riesgo. Además, incidió en ligar la permanencia en España y el derecho a cobrar subsidios a "la búsqueda activa del empleo".

El líder del PP presentó su modelo ante un desbordado Teatro Circo de Murcia como "la única alternativa que tiene el Estado". En el principal bastión de Vox, acusó a Santiago Abascal de "construir" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una pinza para intentar volarlo todo" y polarizar la sociedad.

De esta manera, Feijóo inauguró el renovado discurso migratorio del PP, que fue firmado por todos los presidentes autonómicos del PP, desde el andaluz Juanma Moreno hasta la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que fue la más aclamada por los simpatizantes que se acercaron al lugar (el coche tuvo que atravesar la marabunta de gente que quiso fotografiarse con ella para sacarla de allí cuando todos sus compañeros, incluido Feijóo, ya se habían ido).

En qué consiste el visado por puntos

El texto recoge más de una decena de compromisos de los 14 gobiernos regionales del PP que sientan las bases del plan migratorio que presentará a lo largo de las próximas semanas: control de fronteras, "orden y legalidad", priorizar a los hispanos y buscar la "reagrupación" de los menores extranjeros no acompañados, es decir, el retorno a sus países de origen. Feijóo fue más allá de estas propuestas ya conocidas y abrazó las visas de puntos de Canadá, Australia o Reino Unido.

El visado por puntos propone que se prime la entrada de los inmigrantes con las siguientes características

Los que vengan a trabajar "en sectores donde haya falta de mano de obra"

Los que conocen mejor "nuestra cultura"

Los que tienen "mayor capacidad de integración"

Los que provengan de países que asuman el "compromiso" de la política migratoria de un eventual gobierno del PP. "Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados; y si incentivan el desorden, evidentemente no tendrán visado las personas que vengan de esos países", explicó Feijóo.

El PP no aclara cómo se "recompensará" a estos países. Otros gobiernos, como los de Italia y Australia, pagan directamente a los terceros países por cada extranjero deportado que reciben. Lo que sí se hace en España, y desde hace años, es impulsar acuerdos con países como Marruecos o Mauritania para fomentar un modelo de "migración circular".

Entiende Feijóo que "la inmigración bien gestionada es una oportunidad, pero mal gestionada es una fuente de división y precariedad". Dice que es prioritario que España ataje "la inmigración ilegal" que, a su juicio, ha multiplicado el Gobierno de Sánchez. De lo contrario, "se alienta la xenofobia" y pagan "justos por pecadores".

No obstante, frente a las amenazas de Vox de romper con el PP en las comunidades que acojan menores migrante, Feijóo subrayó que esta problemática "no se arregla llamando a incumplir la ley", sino "cambiándola con propuestas".

"Los delitos graves implicarán que se pierda el derecho a la residencia"

Por otro lado, el PP plantea que tendrá "tolerancia cero" con los delincuentes, pero rechazó las deportaciones masivas. Así, Feijóo aseguró que, con un Gobierno del PP, "los delitos graves implicarán automáticamente que se pierda el derecho a la residencia", un escenario que también se dará con los delincuentes reincidentes, aunque sus actitudes "sean leves".

IMV vinculado a la búsqueda activa de empleo

Por último, Feijóo propuso que la percepción de ayudas públicas se ligue a "la búsqueda activa de empleo" para evitar que las subvenciones no sean "el único medio de vida de la gente que llega a España".

Esta es en resumen la nueva estrategia del PP para luchar contra la inmigración ilegal y la criminalidad, que culminará con un plan legislativo que presentará a lo largo de las próximas semanas.