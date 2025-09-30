Qué es la violencia vicaria que será tipificada como delito específico, según un nuevo anteproyecto del Gobierno

El Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia vicaria. De esta manera, será reconocida legalmente y la castigará como delito específico en el Código Penal. Asimismo, sus víctimas serán reconocidas como víctimas de violencia de género.

La norma ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad junto con otros departamentos como el de Juventud e Infancia o el de Justicia. Es una de las bases para el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Una vez sea aprobada por el Consejo, la norma tiene que volver a ser revisada por el Gobierno y luego llegará al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Un concepto definido desde 2012

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género. "Aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona". Es un concepto acuñado y definido desde el año 2012 por la psicóloga clínica y perita judicial, Sonia Vaccaro, experta en victimología y violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos.

El hombre hace daño a la mujer a través de sus seres queridos y, en especial, a través de sus hijos e hijas, así lo indica el Ministerio de Igualdad. Es decir, el objetivo final es "dañar a la mujer, golpearla donde más duele". Para ello, el padre ejerce una "violencia extrema" contra los hijos e hijas, llegando incluso a matarlos y deshaciéndose de sus cuerpos de manera cruel.

"Ninguna madre debería temer que sus hijos se conviertan en blanco de sus maltratadores. Ninguna infancia debería convertirse en escudo o moneda de cambio en un conflicto marcado por violencia", esta frase es la que pronunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hace cuatro meses cuando propuso a los grupos parlamentarios una reforma en el Código Penal para incluir la violencia vicaria como una violencia específica de violencia de género.

Cambios que se incluyen en el anteproyecto

Entre las medidas que incluye este anteproyecto, tal y como ha adelantado El País, se incluye la obligatoriedad de escuchar la opinión de los menores, penas de cárcel "de 6 meses a 3 años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 a 5 años" para "el que para causar daño o sufrimiento" a su pareja o expareja cometa "homicidio, aborto, lesiones..." u otros sobre los hijos de esta.

También se van a incluir cambios para definir de manera más concreta este tipo de violencia y una nueva contabilidad que va a llamarse Estadística de Víctimas Mortales por Violencia Contra la Mujer por Razón de Género. Además, va a prohibirse la publicación o difusión de mensajes, textos u otros contenidos relacionados directamente con el delito cometido, como el libro que José Bretón quería publicar hace unos meses.

64 menores asesinados desde 2013

Uno de los casos más impactantes en España de violencia vicaria fue el de José Bretón, que en 2011 asesinó a sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años, y quemó sus cuerpos. Una decisión que tomó después de que su esposa, Ruth Ortiz, se separara de él. En ese momento, el término violencia vicaria no era conocido y Bretón fue condenado por el asesinato de sus hijos, pero no se tuvo en cuenta el daño psicológico provocado a la madre.

En 2021, Tomás Gimeno asesinó a sus hijas, Olivia y Anna, de seis y un año, respectivamente. En esta ocasión, la jueza sí expresó que Gimeno lo hizo con la intención de provocar "un dolor inhumano a la madre".

Desde 2013, año en el que empezaron a recopilarse de manera oficial datos sobre violencia vicaria en España, 64 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres con el objetivo de hacer daño a la mujer. El año 2024 es el peor desde que hay registros: diez menores fueron asesinados en ocho meses.