Qué titulación es necesaria para ser diputado en el Congreso

Las acusaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que refleja que la vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, Noelia Núñez, habría mentido en la titulación que ha acreditado en su currículum del Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Francisco Marroquín han reabierto el debate sobre qué titulación es necesaria para representar al pueblo en la Cámara Baja.

En el CV del Congreso, Núñez sostiene que cuenta con la titulación de graduada en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública; en el del consistorio fuenlabreño añade que además de estudiar el doble grado, también cursa el Grado de Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y en el del centro educativo, donde aparece como profesora en Ciencias Políticas, mantiene que cuenta con la titulación de graduada en Filología Inglesa, una Licenciatura en Derecho por la Universidad de Missouri y, además, estudia el doble grado.

Ante tales quejas, Núñez ha contestado que "nunca he tenido intención de engañar a nadie" y ha explicado que "decidí estudiar Derecho en la UCM, trasladé el expediente a la UNED y luego empecé el Grado en Estudios Ingleses en la UNED. En 2019, cambié el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED".

Qué titulación se necesita para ser diputado

Según se detalla en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para ser diputado en España se deben cumplir los requisitos de ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y no estar inhabilitado por sentencia judicial firme. Por el contrario, no podrán ser designados para este puesto aquellas personas que ostenten puestos en las altas instituciones del Estado, jueces, fiscales y militares en activo, entre otros. Otra de las incompatibilidades que se reflejan es que no se puede ser senador y diputado al mismo tiempo, como tampoco se puede ser diputado y parlamentario autonómico.

Por tanto, no se requiere de ningún nivel educativo específico para ser diputado en el Congreso. No obstante, es muy habitual que quienes poseen acta hayan cursado estudios superiores, así como cuenten con una amplia experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado.