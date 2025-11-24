Qué significa la renuncia ahora del fiscal general, Casimiro García-Abadillo lo tiene claro: "Ya se tiene sustituto"

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión al Gobierno, después de la condena del Tribunal Supremo -dos años de inhabilitación y multa económica al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador-. En una carta enviada al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y a la que ha tenido acceso Onda Cero, ha expresado su "profundo respeto a las resoluciones generales".

En este contexto, el periodista Casimiro García-Abadillo ha señalado en Más de uno que "el hecho de que presente su renuncia significa que ya se tiene sustituto". Asimismo, ha señalado que, "por lo menos", García Ortiz ha tenido "la decencia de no declararse inocente" en la carta que ha publicado.

Posibles sustitutos de García Ortiz

Así las cosas, García-Abadillo espera que mañana el Consejo de Ministros anuncie al sustituto de García Ortiz. Sobre la mesa hay varios nombres, pero se decanta por María Ángeles Ponce, que actuó como fiscal en el juicio al fiscal general del Estado. "Es netamente progresista y es la que más posibilidades tiene", ha asegurado.

Precisamente, García Conde es quien asume las funciones del cargo de fiscal general hasta que el Gobierno nombre al nuevo jefe del Ministerio Público. También se baraja el nombre de Diego Villafañe, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Ahora presenta ru renuncia "porque no tiene más remedio"

Además, ha opinado igual que Javier Caraballo ante el hecho de que "si García-Ortiz quería dignificar a la Fiscalía, tendría que haberlo hecho antes de sentarse en el banquillo". El fiscal general, en la misiva, ha expresado que su dimisión es "un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española". Si bien, ahora ha presentado su renuncia, en palabras de García-Abadillo "porque no tiene más remedio".

En la carta, García Ortiz manifiesta su "convencimiento de haber servido fielmente a la institución, (...) con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional. Igualmente, agradece al Gobierno la "confianza" que le brindó cuando le propusieron para el cargo, "la misma que ahora devuelvo", concluye.