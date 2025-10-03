Qué significa que el aborto se incluya como derecho en la Constitución: la nueva propuesta de Pedro Sánchez

La polémica saltaba hace unos días: el Ayuntamiento de Madrid aprobó con los votos a favor de PP y Vox y los votos en contra de PSOE y Más Madrid que las mujeres que quisieran interrumpir voluntariamente su embarazo recibiesen información sobre el 'síndrome postaborto', explicado por Vox como aquella condición que provocaba "depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenesrecurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica a la de las mujeres que no han abortado".

El Gobierno respondió diciendo que dicho síndrome no existía como diagnóstico clínico y anunció que estudiaría emprender acciones legales para frenar lo que consideraba una "extorsión" a las mujeres. El revuelo generado obligó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a reconocer que el 'síndrome postaborto' no era una "categoría científica reconocida" y que el Ayuntamiento no obligaría a ninguna mujer a recibir una información que no quisiera.

Blindar el derecho en la Constitución

Ante la deriva que ha tomado el debate en los últimos días -que en algunos casos ha vuelto a poner el foco en el propio derecho de las mujeres a abortar- el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que llevará al Congreso de los Diputados una reforma constitucional para que se incluya el aborto en la Carta Magna.

El objetivo de Sánchez es blindarlo y que así el aborto quede recogido expresamente como un derecho constitucional, de manera que deje de regirse y regularse por las leyes ordinarias y pase a contar con toda la protección jurídica que tendría dentro de la Constitución.

Aprobación por la vía ordinaria

Una opción sería incluir el derecho al aborto dentro de los llamados 'Derechos fundamentales', es decir, aquellas prerrogativas inherentes a toda persona que gozan de máxima protección jurídica y son inviolables, inalienables e irrenunciables, pero para ello haría falta realizar la reforma a través del Artículo 168 del Título X 'De la reforma constitucional'.

Sin embargo, según fuentes gubernamentales, la vía que elegiría el Gobierno para aprobar dicha reforma sería la ordinaria, es decir, la recogida en el Artículo 167. Esta vía exige una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso de los Diputados y el Senado para lograr su aprobación.

Al elegir esta vía, el Ejecutivo necesitaría del apoyo del PP para sacar adelante su reforma constitucional, lo que convierte la propuesta de Pedro Sánchez en una medida de presión para que el partido de Alberto Núñez Feijóo se posicione sobre el aborto.

Sumar ya propuso blindarlo el año pasado

El primer país en blindar el derecho al aborto en su Constitución fue Francia en 2024, momento que Sumar aprovechó para proponer incluir este derecho en la Constitución Española. Pero la iniciativa no contó con el apoyo de la parte socialista del Ejecutivo.

La portavoz adjunta del partido, Aína Vidal, aseguró que existían fuerzas (Vox) que quería arrebatar derechos básicos, por lo que proponían que el Congreso debatiese la cuestión y terminase por apoyar la reforma.

Sin embargo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no lo vio factible porque la Constitución Española en cuanto a derechos fundamentales "es muy exigente" en procedimientos de reforma: "Estamos hablando del Artículo 168, que establece un procedimiento realmente agravado, imponente desde el punto de vista de los consensos y las mayorías. En este momento, creo sinceramente que no se dan las condiciones para iniciar ese procedimiento agravado".

Este viernes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que Sumar ya presentó la propuesta de blindar el aborto en la Constitución en 2024 y ha instado a votar esta medida en el Congreso de los Diputados: "El aborto tiene que estar blindado en la Constitución. Ya presentamos la propuesta, es hora de votarla en el Congreso".

Según fuentes de Sumar, este anuncio no ha sido consensuado en el seno del Gobierno de coalición, sino que ha sido lanzado por el PSOE unilateralmente.

El Tribunal Constitucional avaló la ley del aborto

El mes de mayo de 2023, el Tribunal Constitucional avaló definitivamente la ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 con una sentencia aprobada en el Pleno que rechazó un recurso presentado por el PP.

La norma jurídica fue respaldada por una mayoría de siete magistrados -los del bloque progresista- frente a los cuatro del ala conservadora. De esta manera, el Alto Tribunal consagró el aborto como un derecho de la mujer enmarcado en el derecho a la integridad personal y, en este sentido, en libre autodeterminación.