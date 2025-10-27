Qué es el 'sharenting', la práctica de subir fotos de los hijos a la red que el Ministerio de Juventud va a regular

El Ministerio de Juventud e Infancia está trabajando en una norma legislativa para regular el 'sharenting', es decir, la actividad de compartir fotos, vídeos e información sobre los hijos en Internet, tal y como ha informado El País. De esta manera se quiere proteger la sobreexposición que sufren los menores en las redes sociales por parte de algunos padres.

La palabra 'shareting' es un acrónimo de dos palabras inglesas: 'share', que significa compartir, y 'parenting', que significa crianza o paternidad. Según el citado medio, la ministra Sira Rego va a reunirse con profesionales de la educación que han estudiado sobre el tema y con creadoras de contenido preocupadas por la sobreexposición que hacen algunos padres sobre sus hijos. Esta medida se enmarca en la ley para la protección de los menores en entornos digitales que está elaborándose.

El departamento dirigido por Sira Rego cree que en muchas ocasiones esta sobreexposición de los niños se hace sin su consentimiento. Por eso, el Ministerio considera "fundamental" que haya una ley que regule esta práctica. En España no hay una regulación específica más allá de lay de protección civil del derecho al honor, la intimidad familiar y personal y a la propia imagen y la ley de protección jurídica del menor.

Riesgos de compartir fotos de los menores en internet

En estos momentos, los menores pueden registrarse en una red social a los 14 años. La ley en curso quiere aumentar esta edad a los 16. No es la primera vez que se menciona el término 'shareting', de hecho muchas organizaciones de infancia llevan tiempo intentando advertir de los riesgos que supone compartir imágenes de menores en redes sociales y la Guardia Civil lanzó una campaña el pasado verano sobre ello.

Entre los riesgos que compartir fotos de menores en redes puede llevar aparejados, según el documento elaborado por el ministerio: "El primero y más grave, la facilidad con la que un pederasta o pedófilo podría acceder a la fotografía del menor, descargar y usarla para cualquier fin ilícito relacionado con la pornografía infantil".

Asimismo, se aborda el problema de acoso "por parte de sus iguales al ver publicadas realizadas por sus progenitores", porque les puede "suponer serios problemas de autoestima". El ministerio señala que los niños y adolescentes pueden sufrir ansiedad o depresión debido a la sobreexposición continua en redes.

El ministerio también ha puesto el foco, según ha podido saber El País, en aquellas publicaciones en las que los padres anuncian un producto utilizando imágenes de los menores y que podrían suponer una fuente de ingresos para ellos. Sobre esto, en 2021 un estudio de la Universidad del País Vasco analizó mil publicaciones. De ellas, en el 45,6% aparecían menores y recibían un 41% más de likes que en las que no.

Otras medidas de la futura ley de protección de los menores en entornos digitales

Esta futura ley obligará a incorporar de fábrica a los móviles, tablets, ordenadores y televisiones inteligentes un control parental gratuito y accesible. Además, se incluirá un etiquetado en los contenidos digitales con un lenguaje accesible que indicará si los contenidos son aptos para los menores.

Asimismo, en el ámbito educativo se prevé un plan de alfabetización digital para dotar a los menores, herramientas y autonomía para usar los dispositivos digitales. También se agravan las penas, incorpora nuevos delitos al Código Penal e incluye sanciones contra los deepfakes -imágenes o voces manipuladas con la intención de parecer reales, contra el 'grooming', la práctica por la que un adulto se hace pasar por un menos o contra el ciberbullying.