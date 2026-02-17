"Qué sentido tiene que el Estado, que las quiera proteger, las multe", Marta García Aller sobre la prohibición del burka

La periodista ha asegurado en la tertulia de Más de uno que el debate sobre la prohibición del burka es "complejo y con muchos matices. Asegura que ha cambiado varias veces de opinión a lo largo de los último s15 años.

"Las reflexiones más interesantes que me han hecho cambiar de idea me las han dado siempre mujeres musulmanas", afirma. "Algunas llevaban velo y otras habían decidido no llevarlo y contaban el viacrucis que ha supuesto familiarmente y culturalmente la decisión en la adolescencia o en la juventud de decir a sus familias que no iban a llevar el velo".

Si deciden dejar de llevar el velo, a lo mejor siente esas familias que están siendo humilladas

Marta García Aller explica que es un tema complicado porque muchas mujeres cuando deciden no llevar le velo se encuentra con problemas en su familia y se la somete a una tensión en la que la libertad de elección puede estar en entredicho.

"¿Hasta qué punto son libres para para hacerlo?", se pregunta la periodista, que asegura que le parece interesante también analizar el origen de la norma.

Cree que no tiene sentido que el Estado las multe por llevar burka

"Hay diferentes orígenes de la norma y creo que son relevantes, porque si el objetivo es evitar la opresión de estas mujeres, entonces habrá que preguntarse qué sentido tiene que el Estado que las quiera proteger las multe", dice.

Recuerda que en Portugal se multa y con penas incluso de cárcel para quienes las obliguen a llevarlo, pero según la periodista es muy complejo demostrar que ellas han sido obligadas en un contexto en el que estás dando por hecho que no van a ser libres de decirlo.

También pone como ejemplo a Francia, que fue el primer país que lo prohibió y los efectos que ha tenido es que ha caído el número de mujeres adolescentes de origen musulmán que acaban la educación secundaria obligatoria.

Por otro lado, opina que indudablemente "estas prendas someten a la mujer, porque solo son ellas las que lo llevan".