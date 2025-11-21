Qué sabe Mamen Mendizábal sobre los documentos clasificados del 23F: “Es una información muy jugosa”

En la tertulia de Más de Uno en Onda Cero, la periodista Mamen Mendizábal aprovechó el debate sobre los 50 años de la monarquía para destacar que aún queda "mucho" por saber del golpe de Estado del 23-F. La periodista ha comentado en la tertulia que todavía quedan aspectos muy relevantes del 23-F por conocer. Ha explicado además que ella ha tenido acceso a la otra parte del golpe de Estado pero ahora mismo "si desvelas lo que sabes, te la juegas".

La periodista ha destacado la importancia de aprender sobre el pasado ya que cree que muchos "no estudiamos en profundidad todo lo relacionado con el franquismo y el 23-F". "Todo lo que sea aprender del pasado está bien", ha afirmado la periodista que cree que comprender a fondo este periodo es esencial para "no recaer en los mismos errores".

23F: un debate sobre secretos oficiales

Durante la tertulia, Carlos Alsina, matizó que el "peligro" no recae únicamente en quien recibe la información, sino en la fuente. "Se la juega quien te haya entregado la información y no tenía derecho a entregarte", ha afirmado el periodista de Onda Cero, a lo que la tertuliana respondió que ella misma también se la juega, insistiendo en que aún queda mucho por resolver sobre el 23-F. En sus propias palabras "es una información muy jugosa".

En la tertulia, ambos periodistas coincidieron en que el país está "preparado" para conocer la verdad. Destacaron además que, pese a que es un episodio perteneciente a la etapa democrática, el 23-F es un acontecimiento relacionado con la dictadura que se ha terminado caricaturizando y rodeando de bromas.