A qué se refiere Junts con "la hora del cambio": "Es el último capítulo de una serie"

El enigmático mensaje de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en el Congreso, "es la hora del cambio", sigue generando interrogantes dentro y fuera de la Cámara Baja. Para muchos es más de lo mismo, pero es cierto que es la intervención más dura de los últimos tiempos contra el Gobierno y apunta a un punto de inflexión en la relación del partido de Carles Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha explicado Juan de Dios Colmenero en Por Fin, el mensaje de Nogueras lo explican en Junts como el preludio de un "último capítulo". "Esto era el comienzo del final, el último capítulo, la última temporada de una serie", le dijeron fuentes del grupo independentista. En definitiva, una forma de expresar que la paciencia con el Gobierno se ha agotado y que, esta vez, "van en serio".

En Junts aún no han aclarado qué medidas concretas acompañarán ese "cambio". Lo que sí se da por hecho es que no apoyarán los próximos Presupuestos Generales del Estado, una decisión que compromete la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo.

Puigdemont reúne a la dirección en Francia

El próximo lunes, Puigdemont ha convocado a la cúpula del partido en Perpiñán (Francia). Tras ese encuentro, ofrecerá una rueda de prensa a las 17:00 horas, en la que se espera que detalle los próximos pasos de Junts.

Fuentes del partido consultadas apuntan a que podría anunciar la "ruptura de asociación" con el Gobierno, aunque sin concretar si eso implica un paso más allá de dejar de apoyar leyes o iniciativas socialistas. "Suena a más de lo mismo, pero con un tono diferente, más solemne", señalan en Moncloa, donde reconocen cierta inquietud tras las palabras de Nogueras y el anuncio del encuentro en Francia.

Moción de censura, una opción "muy minoritaria"

En paralelo, el debate sobre una posible moción de censura instrumental ha vuelto a asomar, aunque de forma muy tenue. Junts baraja la idea, minoritaria dentro del partido, de apoyar una moción que sirviera únicamente para convocar elecciones inmediatas, pero no encabezada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Según ha sabido Onda Cero, incluso se ha llegado a citar como ejemplo el perfil de Miquel Roca, una figura a medio camino entre la antigua Convergència y el Partido Popular, aunque esa opción se percibe como altamente improbable.

Nogueras enfría el apoyo al PP y carga contra PSOE y Moncloa

Nogueras, en una entrevista en La Sexta, ha descartado que Junts se sume a una iniciativa del PP. "Si el PSOE tiene deberes pendientes con Cataluña, el PP repite curso", ha afirmado, subrayando que ambos partidos han dado la espalda a Cataluña.

La portavoz ha insistido en que el Gobierno "debe pagar lo que se debe" a la comunidad catalana y ha denunciado el desequilibrio en la inversión estatal: "En 2023 se invirtieron 128 euros por ciudadano en Cataluña frente a 365 en Madrid".

Desde Bruselas, Pedro Sánchez ha respondido con un llamamiento a la calma y a la continuidad: "Estamos intentando cumplir todo; necesitamos más tiempo", ha dicho. Sin embargo, en el entorno del presidente reconocen que el tono de Junts ha sonado diferente, más grave que en anteriores advertencias.