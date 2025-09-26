Qué posibilidades tiene el 'think tank' de Espinosa de los Monteros de mediar entre el PP y Vox para ser alternativa a Sánchez

El exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados Iván Espinosa de los Monteros ha presentado en Madrid su nueva plataforma, Atenea, en un acto en el que estuvo arropado por dirigentes políticos no sólo de Vox, partido al que perteneció, sino por destacados dirigentes del Partido Popular.

Había mucha expectación en dicho acto por ver qué personalidades asistían más que por lo que allí se iba a hablar y más después de que el propio Espinosa de los Montero hubiese anunciado que había invitado a miembros del PP, de Vox, e incluso a personas de partidos de izquierda.

Pero el foco estaba principalmente puesto en ver qué dirigentes del PP asistían finalmente. Su secretario general, Miguel Tellado, había confirmado su asistencia, pero se tuvo que marchar antes del inicio porque tenía que cerrar asuntos en Murcia de cara a un acto que el partido tiene este fin de semana en dicha comunidad. Por parte del PP sí que estuvieron presentes Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Bravo y Guillermo Mariscal.

Aparición de Ortega Smith y amplia representación de exVox

La sorpresa de esta presentación la dio el diputado de Vox Javier Ortega Smith, ya que se esperaba que ningún miembro en activo del partido acudiera a este acto, por lo que, nuevamente, se ha vuelto a desmarcar de su formación política. "No creo que a nadie le siente mal que venga a dar un abrazo a un amigo", espetó.

La exlíder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, quien se fue del partido en otoño del año pasado, estuvo apoyando a su marido en el nacimiento de Atenea, un acto que también contó con la presencia de Jaime Mayor Oreja. También acudió la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, quien sigue formando parte del partido de Santiago Abascal.

También estuvieron en este aco de presentación distintos exdirigentes de Vox, entre ellos el fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, quien manifestó que "es muy necesario y muy conveniente" esta asociación y que hay que "apoyarla". "No hay ninguna intención de hacer un partido político, sería un grave error", agregó.

Uno de los asistentes que también llamó la atención fue el empresario Víctor de Aldama, comisionista en el 'caso Koldo', quien vino acompañado por el líder de Desokupa, Daniel Esteve. "No estoy para ningún tema político, estoy para apoyar a un amigo", dijo a su llegada a este acto de presentación.

PP y Vox, alternativa a Sánchez

Ante esta representación de ambas formaciones partidos, Espinosa de los Monteros aseguró que están destinadas a entenderse de cara a un futuro Gobierno cuando Pedro Sánchez pierda el poder.

Concretamente, el exdiputado de Vox señaló que, para evitar que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente en las próximas elecciones, el primer cambio que se debe producir es "el cese de hostilidades entre quienes están llamados a propiciar un nuevo Gobierno en el futuro".

¿Pueden PP y Vox entenderse?

La presentación de Atenea y las lecturas que de los asistentes al acto se puede hacer ha sido objeto de debate en la tertulia de 'Más de uno', en la que Joaquín Manso ha destacado que la cuestión no es si este think tank va a servir de puente entre ambos partidos sino para acercar postulados más a la derecha al espectro del PP.

Entiende el director del El Mundo que "al PP le conviene ensancharse lo más posible en el espacio del centro derecha y sobre todo tener un discurso claro, algo que le cuesta mucho al actual partido de Feijóo, que no tiene figuras de relevancia política".

Por su parte, Rubén Amón apunta que Espinosa de los Monteros "sería un buen fichaje para el PP", porque viene de la parte "noble" de Vox, su parte más moderada, y que hay una parte de él "que rima" con los populares.