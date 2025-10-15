Qué pasaría con el escaño de Ábalos en el Congreso de los Diputados si entra en prisión

El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afronta este miércoles una cita clave en el Tribunal Supremo en la que se arriesga a perder su libertad. Tendrá que declarar por los "ingresos irregulares" detectados por la UCO en el marco de la investigación sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El informe de la UCO refleja 95.000 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destacan casi 21.000 de gastos "personales" con cargo a "una fuente de ingresos no declarada".

También se reflejan pagos del PSOE al ex ministro con dinero en efectivo mediante sobres, algunos de ellos con respaldo documental y otros no, y los mensajes entre Koldo y la que era su esposa en la que hablaban de que el dinero en efectivo que gestionaban era de Ábalos y se referían a él como chistorras (500€), soles (200€) y lechugas (100€).

Es por esto que el juez considera que el ex ministro y su asesor "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".

Una de las medidas que podría adoptar el juez Leopoldo Puente tras la declaración de Ábalos de este lunes es la entrada en prisión provisional del ex ministro, lo que podría provocar una situación extraña en el Congreso de los Diputados.

A pesar de que el PSOE le expulsara al empezar a conocerse informaciones relacionadas con los casos que se le investigan, José Luis Ábalos no renunció a su acta de diputado y pasó a formar parte del Grupo Mixto, por lo que aún mantiene su escaño en el Congreso. Pero, ¿qué ocurriría si entra en prisión?

Pues lo curioso es que no dejaría de ser diputado a pesar de una hipotética entrada en prisión provisional si el juez así lo decretara. Ábalos mantendría su escaño porque la Constitución Española reconoce la presunción de inocencia, por lo que hasta que no exista sentencia firme seguiría siendo diputado de pleno derecho.

Mantendría su sueldo y su condición, aunque es difícil que pudiera ejercer su actividad parlamentaria desde la cárcel.

Además, durante el tiempo que permaneciera en prisión preventiva (si es que así lo termina determinando el juez) no podrá ser sustituido temporalmente. Esto provocaría que su escaño, a pesar de no tener tener actividad en la práctica, estaría legalmente ocupado.

Al no participar en las votaciones y quedar el escaño vacío la mayoría absoluta en el Congreso pasaría a ser de 175 votos en lugar de los 176 actuales, lo que podría ayudar a los distintos grupos parlamentarios a conseguir mayorías.

Otras de las opciones que podría tener José Luis Ábalos es la de renunciar a su acta de diputado, aunque de esta forma sí que perdería derechos como su sueldo o su aforamiento, por lo que pasaría a ser juzgado por la Audiencia Nacional. En este caso, su escaño lo ocuparía la siguiente persona en la lista por la que se presentó a las últimas elecciones generales.