Qué pasa con la reducción de jornada laboral después de que el Gobierno se haya visto obligado a aplazar su tramitación

El Gobierno pretendía que el debate sobre la reducción de la jornada laboral en el Congreso se celebrara en julio, pero según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz no es el momento y cree que el debate debe darse en las mejores condiciones posibles.

Señal de Moncloa | EFE/ Mariscal

En las últimas semanas, Díaz señaló que se trataría la reducción de jornada en el último Pleno de julio, teniendo en cuenta que Vox, Junts y el PP han presentado tres enmiendas a la totalidad. Si alguna de ellas prospera, el texto, que cuenta con el rechazo de CEOE y Cepyme, será devuelto al Gobierno y se interrumpirá su tramitación.

El Ejecutivo está inmerso estos días en tratar de recomponer la confianza con sus socios parlamentarios y la reducción de jornada es un tema muy sensible, del que recela especialmente Junts, que ha pedido "tiempo" a Trabajo para seguir negociando.

Junts aclara que no ha pedido que se aplace

Junts ha aclarado que no ha pedido expresamente que el debate de totalidad sobre la reducción de la jornada laboral se deje para después del verano y que ha sido el Ministerio de Trabajo el que ha decidido no incluirlo en el orden del día del Pleno del Congreso previsto para la próxima semana, al constatar que no tenía apoyos para salvar ese primer trámite.

Al ser preguntada por la postura de Junts, la ministra de Trabajo ha asegurado que están trabajando con la formación catalana en medidas de acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas, que se pusieron encima de la mesa durante la negociación con la patronal y los agentes sociales, pero que finalmente no formaron parte del acuerdo.

El Gobierno quiere evitar que se convierta en un "plebiscito"

Trabajo ha decidido posponer el debate para evitar que el proyecto de ley se convierta en un "plebiscito" sobre si se apoya o no al Ejecutivo, cuando se trata de uno de los asuntos más importantes que quiere aprobar el Gobierno en la actual legislatura.

Ello se debe al "clima político actual", marcado estos días por el esfuerzo del PSOE de recomponer la confianza con sus socios de investidura tras el estallido de los presuntos casos de corrupción protagonizados por los dos anteriores secretarios de Organización del partido, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Se podría aplazar hasta después del verano

Por ello, la vicepresidenta segunda abrió la puerta este martes a que el debate en el Congreso de los Diputados sobre la reducción de la jornada laboral se aplace a las primeras sesiones del Congreso en septiembre.

Los sindicatos reclaman la "inmediata" reanudación de la ley

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que el retraso "no justificado" en la tramitación de esta ley está teniendo efectos directos sobre las condiciones laborales, especialmente entre las personas más vulnerables afectadas por la precariedad, las largas jornadas no retribuidas y los contratos a tiempo parcial involuntario.

En opinión de los sindicatos, la ley de reducción de jornada impulsa "un reparto más justo del tiempo de trabajo y de los beneficios generados", al tiempo que refuerza derechos como el descanso, la conciliación de la vida personal y laboral, y la desconexión digital, además de garantizar "un registro eficaz y veraz de la jornada laboral" contra las horas extra no declaradas ni cotizadas.