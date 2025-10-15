Qué pasa con los pagos en efectivo del PSOE: esto es lo que dicen los estatutos del partido

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil reflejó en un informe enviado al Tribunal Supremo, en el marco del 'caso Koldo', que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejaran en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

En el informe publicado hace días, la UCO indicaba que, "de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo". En concreto, alude a "un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97" euros.

Los investigadores explicaron que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se "ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz".

Pedro Sánchez admite haber recibido pagos en efectivo del PSOE

Al ser preguntado por estos pagos en efectivo que no se reflejan en el registro de liquidaciones por gasto, Pedro Sánchez admitió en una entrevista en la cadena Ser haber recibido pagos en efectivo del PSOE. "No era algo habitual en mí pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto".

Sánchez no aclaró si este sistema se va a dejar de utilizar y defendió que lo fundamental es que se haga conforme a la ley. "Lo importe es que sea legal, no es tanto si es un dinero en efectivo", insistió haciendo hincapié en que la caja del partido se llenaba con fondos que salen de las cuentas corrientes del PSOE.

Lo que dice la Ley

La ley en España restringe el uso de dinero en efectivo. Lo máximo que se puede pagar en efectivo hoy en día es 1.000 euros. De 2010 a 2021, el tope que se podía pagar en metálico eran de 2.500 euros cuando una de las partes era una empresa o un profesional.

Uno de los pagos al que hace referencia la UCO se produjo en 2019. Concretamente el 26 de junio de 2019, ya que existe constancia documental y hasta una fotografía del sobre, con el membrete socialista y con una ventanilla transparente que dejaba ver los billetes. Además, estaba anotada la cantidad que iba dentro: 2.928,26 euros destinados a Koldo García Izaguirre.

Un sobre con dinero con el logo del PSOE | Onda Cero

Lo que dicen los estatutos del PSOE

Aunque Pedro Sánchez reiteró que no existe "ningún indicio" que apunta a una financiación irregular del PSOE porque todos los gastos que salen del partido "han sido acreditados y auditados" por el Tribunal de Cuentas y por auditorías externas, el PSOE ha reconocido que esta práctica "poco a poco se va a dejar de hacer" y los Estatutos Federales del PSOE no establecen disposiciones específicas sobre el uso de pagos en efectivo.