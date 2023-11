Qué pasa si no hay acuerdo entre PSOE y Junts: las posibilidades de Sánchez para ser presidente

El PSOE está intentando cerrar un acuerdo con Junts para la investidura de Pedro Sánchez. El principal motivo de que no se consiga son las discrepancias sobre el alcance de la amnistía y su redactado, empezando por la exposición de motivos, según han indicado fuentes de Junts.

Por su parte, el PSOE confirma que este viernes se ha producido una reunión entre el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán y el expresidente catalán, Carles Puigdemont, e indican que las conversaciones continúan. Las cuestiones técnicas por las que se ha encallado el acuerdo no han sido detalladas y las expectativas de un pacto inminente se disipan.

El escollo: cómo se abordará la amnistía

"El problema está en cómo se aborda la amnistía y el motivo por el que se otorga", han precisado algunas fuentes de Junts, que ven las posiciones entre socialistas y Junts aún más distantes.

También avisan de que Puigdemont no está dispuesto a ceder en determinadas cuestiones, con lo que alejan la posibilidad de un acuerdo con el PSOE y de que se pueda celebrar un pleno de investidura la semana que viene.

No dejaremos a ningún soldado tirado

"No dejaremos a ningún soldado tirado", ha asegurado el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, a sus compañeros de dirección, y añade: "No haremos una amnistía para vips".

"Aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido" y a la que JxCat intenta incluir en la amnistía, expone en su escrito Turull, que pide "calma" para resistir a las presiones por cerrar cuanto antes un acuerdo.

Fuentes de Junts han señalado que aún hay varios escollos por resolver en la negociaciones sobre la ley de amnistía, entre ellos los casos que afectan a los CDR, a miembros de los Mossos d'Esquadra y a cargos de la Generalitat en 2017.

Las posibilidades de Sánchez para ser presidente

Si finalmente el PSOE no consigue el apoyo de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, y el presidente en fuciones no consigue superar la investidura, comenzará otra etapa que llevaría a una convocatoria automática de elecciones generales. Ni en el PSOE ni en Junts contemplan esa hipótesis como escenario más probable.

El pacto continúa acercándose han asegurado las fuentes, sólo que más tarde de lo previsto hace unos días.