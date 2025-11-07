Qué pasa con los fondos europeos tras el anuncio del bloqueo de Junts: todas las ayudas que pueden frenarse

La decisión de Junts de cerrar la puerta a todas las leyes del Gobierno de Pedro Sánchez ha encendido una crisis política que amenaza con golpear también al bolsillo del país. Porque esta situación, podría frenar la llegada de miles de millones de euros procedentes de los fondos europeos, ya que el Ejecutivo necesita su apoyo parlamentario para aprobar varias reformas exigidas por Bruselas como condición para seguir recibiendo los pagos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).

España tiene comprometidos 163.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos de la Unión Europea, pero aún quedan por ejecutar más de 90.000 millones. Y de ellos, al menos 21.000 millones están directamente vinculados a leyes que podrían quedar paralizadas por el bloqueo de Junts.

Las leyes que Bruselas espera y Junts bloquea

El grupo de Carles Puigdemont ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad y votará en contra de al menos seis leyes clave para la recepción de fondos europeos. Entre ellas figuran la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Industria, la Ley de Familias, la Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Pesca Marítima y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y todas ellas, forman parte de los compromisos que España firmó con la Comisión Europea para recibir los siguientes tramos del plan europeo.

Sin estas reformas, Bruselas podría congelar los próximos desembolsos, tal y como ya hizo en 2024 con otros países que incumplieron sus hitos. La situación se agrava porque muchas de esas normas afectan directamente a políticas de sostenibilidad, innovación o digitalización, ámbitos en los que la Unión Europea ha puesto el foco de la recuperación pospandemia.

Más de 21.000 millones en juego

El bloqueo de Junts no solo frena la agenda legislativa del Gobierno, sino que pone en riesgo la llegada de más de 21.000 millones de euros en ayudas no reembolsables y préstamos ligados al Next Generation EU. España ya sufrió en julio un recorte de 1.100 millones de euros del quinto pago por incumplir varias reformas, como la equiparación fiscal del diésel y la digitalización de administraciones locales.

Ahora, la falta de nuevas leyes puede volver a tensionar la relación con Bruselas y retrasar los siguientes pagos. Además, si los fondos no se ejecutan antes de 2026, parte de ese dinero podría perderse definitivamente.

Efecto dominó sobre las comunidades

Varias comunidades autónomas dependen de estos fondos para financiar proyectos estratégicos en energía verde, movilidad o digitalización. En el caso de Cataluña, por ejemplo, están pendientes unos 3.000 millones de euros en ayudas contra aranceles cuya distribución requiere la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

Sin cuentas públicas nuevas ni leyes habilitantes, la Administración central no puede lanzar nuevas convocatorias ni ejecutar plenamente los proyectos ya comprometidos. Esto afecta a pymes, ayuntamientos y sectores industriales que contaban con esos fondos para modernizarse.

El anuncio de Junts, que acusa al Gobierno de "romper los acuerdos políticos" y ha prometido votar en contra de todas sus leyes, deja a Pedro Sánchez sin margen de maniobra. En la práctica, la legislatura queda bloqueada y el país, a la espera de un nuevo pacto o de una reconfiguración política que permita aprobar las reformas que Bruselas reclama.

Mientras tanto, los proyectos ligados al Plan de Recuperación siguen acumulando retrasos. España ha recibido hasta ahora unos 73.000 millones de euros, pero ha ejecutado menos del 40 % de esa cantidad. Si el bloqueo se mantiene, el país corre el riesgo de ver cómo la mayor oportunidad de inversión europea de las últimas décadas se diluye entre los desencuentros políticos.