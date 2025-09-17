Qué pasa con el decreto embargo de armas a Israel que Sánchez calificó como "urgente": sus socios se inquietan

Crece la inquietud entre los socios de Pedro Sánchez al ver que no llega el prometido decreto para el embargo de armas a Israel. El Gobierno insiste en que se aprobará la próxima semana el texto anunciado por Pedro Sánchez el pasado 8 de septiembre, lo que no ha evitado que el retraso en su aprobación haya generado malestar entre sus aliados parlamentarios.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, confirmó tras el Consejo de Ministros de este martes que la medida no ha podido salir adelante aún, pero aseguró que el Gobierno mantiene “la absoluta convicción y determinación” para aprobarla.

Alegría admitió que se trata de una norma “compleja en su redacción” por las múltiples leyes y tratados internacionales que afecta, aunque defendió que “las cosas hay que hacerlas bien”. Aun así, prometió que el decreto se incluirá en el orden del día del próximo Consejo de Ministros.

Malestar en Sumar y los aliados

El socio minoritario de la coalición, Sumar, ha mostrado su enfado por el retraso y ha exigido que el embargo se apruebe “sin mayor dilación”. A su juicio, demorarlo más supondría un “incumplimiento flagrante” del pacto de Gobierno alcanzado con el PSOE.

La portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha insistido en que la medida “no puede esperar ni un minuto más” y debe ser realidad la próxima semana. Otros dirigentes de la plataforma, como Aina Vidal (Comunes) o Antonio Maíllo (IU), han ido más allá. Maíllo incluso ha advertido de que si no se aprueba, los ministros de Sumar podrían ausentarse del próximo Consejo de Ministros.

Desde Compromís, el diputado Alberto Ibáñez ha advertido que si el retraso se debe a “ministros rebeldes” dentro del PSOE, y que Sánchez debería cesarlos.

Rufián mira a Sánchez

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, achacó la demora al estilo del presidente: “Puro Pedro Sánchez, habrá que seguir apretando para que esa ley sea una realidad”.

Más dura fue la líder de Podemos, Ione Belarra, quien calificó el decreto como “fantasma” y acusó a Sánchez de “hipocresía” y “electoralismo”: “No quieren hacer nada para pararle los pies a Netanyahu, han sido cómplices de los genocidas durante 23 meses y ahora buscan titulares vacíos”.

Belarra consideró incomprensible que una medida anunciada como “urgente” lleve ya dos semanas de retraso y advirtió de que si llega a aprobarse, podría quedar en un texto “queso gruyer” que no servirá para nada.

El compromiso del PSOE

Fuentes socialistas aseguran que todo el Gobierno comparte la voluntad de aprobar el embargo, y atribuyen el retraso únicamente a dificultades técnicas en la redacción del decreto. Recuerdan además que España mantiene desde octubre de 2023 un embargo de facto de armamento a Israel y que la norma busca consolidarlo jurídicamente de forma permanente.

El paquete de medidas anunciado por Sánchez incluye también la prohibición de entrada en España a quienes participen en el genocidio en Gaza y otras acciones de apoyo al pueblo palestino.