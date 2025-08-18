Qué es un Pacto de Estado y por qué lo quiere aplicar Sánchez a los incendios

Los incendios no dan tregua al país, en especial al noroeste. Se cerró una semana trágica para la historia del desastre medioambiental de España. El fuego sigue castigando zonas como Zamora, León, Cáceres, con las llamas desbocadas en el flanco norte del incendio de Jarilla u Ourense, donde ya han ardido cerca de 50.000 hectáreas.

Mientras la crisis de los incendios no da descanso, la confrontación política sí que parece haberse relajado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a las zonas más afectadas por una ola de incendios sin precedentes en España y ha subrayado que aún quedan días "complejos" por delante. Las tres comunidades más afectadas (en las cuales gobierna el PP) están desbordadas por la proliferación de fuegos que han arrasado con todo. Para asistirlas, Sánchez enviará 500 soldados del Ejército de Tierra y "todos los recursos necesarios".

El Presidente anuncia un pacto de Estado

Desde Ourense, y acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Pedro Sánchez anunció durante su visita a una de las zonas más castigadas por los incendios que el Gobierno propondrá un “pacto de Estado para la mitigación y adaptación”. Este acuerdo subrayó, deberá implicar a administraciones, partidos políticos, comunidad científica, sindicatos, empresas y ciudadanía.

El objetivo es garantizar que la prevención y la respuesta ante emergencias como incendios o danas cuenten con los recursos necesarios y queden fuera de la confrontación partidista.

El presidente eludió la guerra de cifras abierta por el PP el pasado jueves (algunas ya desmentidas por los propios equipos de emergencia) y apenas mencionó el debate competencial. En su lugar, introdujo en la agenda política el reto climático, que en los últimos meses ha golpeado con fuerza: desde la dana que anegó gran parte de la Comunidad Valenciana en noviembre hasta los devastadores incendios que, aún fuera de control, han arrasado más de 100.000 hectáreas.

“Ante crisis como la que estamos viviendo, tenemos que actuar codo con codo, de manera unitaria y coordinada”, señaló, al tiempo que lamentó la muerte de tres personas y el desalojo forzoso de más de 23.000 vecinos.

Mientras Feijóo centraba su discurso en los “pirómanos” y el “terrorismo incendiario”, Sánchez enmarcó la catástrofe en el contexto de la emergencia climática y advirtió de la necesidad de redimensionar las capacidades de respuesta ante fenómenos cada vez más frecuentes. Por ello, anunció un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación, con el objetivo de sacar el debate de la confrontación política y sumar a partidos, comunidades, agentes sociales y comunidad científica en un consenso común.

¿Qué es un pacto de Estado?

Un pacto de Estado es, en esencia, un gran acuerdo entre los principales partidos y las instituciones para dejar a un lado las peleas políticas y trabajar juntos en un problema que afecta a todo el país. No se trata de medidas puntuales que cambian según quién gobierne, sino de compromisos duraderos que aseguren una estrategia común a largo plazo.

Un pacto así serviría para que el Gobierno, las comunidades autónomas, los partidos, científicos, sindicatos, empresas y la ciudadanía se pusieran de acuerdo en cómo prevenir y responder mejor. Hablamos de más medios humanos y materiales, de planes de gestión forestal, de tecnología para detectar los incendios antes y de políticas que cuiden el territorio.