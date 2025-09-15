"Lo que ocurrió en La Vuelta victimiza al Gobierno de Israel", la reflexión de Ainhoa Martínez, tras las protestas propalestinas

La cancelación de la última etapa de La Vuelta a España en Madrid, a causa de las protestas propalestinas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech, ha sido uno de los temas tratados en la tertulia de Más de uno. La periodista Ainhoa Martínez ha analizado el impacto de lo que ha ocurrido, incluidas las consecuencias de mezclar la reivindicación política con un evento deportivo de ese nivel.

Martínez destacó que "lo importante es no perder de vista el foco: la insoportable barbarie que se está perpetrando en Gaza". Por eso, lamentó que el "ruido interesado por algunos que buscan que el tema de la Vuelta ocupe las portadas" acabe desviando la atención de lo esencial, que es la situación humanitaria en Oriente Próximo.

La periodista consideró que la protesta no contribuye a detener la violencia en la franja y, al contrario, puede resultar contraproducente. Afirma lo siguiente:

Lo que ayer ocurrió con La Vuelta hace un flaco favor a lo que está pasando en Gaza. Creo que va a tener un impacto muy limitado o ninguno para parar lo que está pasando allí

Ainhoa Martínez subraya que las acciones violentas durante las manifestaciones, como el lanzamiento de objetos a ciclistas o la colocación de chinchetas en el recorrido, "victimizan al Gobierno de Israel, que no perdió la oportunidad de acusar a Pedro Sánchez de alentar las protestas y de tildarlo de vergüenza". Y añadió:

Se equivoca al enemigo; ningún ciclista al que se puso en peligro es el objetivo a combatir. El enemigo es Netanyahu

Según Martínez, las imágenes de violencia ofrecen argumentos a quienes dudan de la legitimidad de las movilizaciones propalestinas: "Permiten a los que se ponen de perfil utilizar esas escenas para deslegitimar la lucha contra lo que está pasando en Gaza. Se genera división, no adhesión".

La periodista también criticó la actitud del Ejecutivo:

No hemos visto un desmarque de los actos violentos por parte del presidente del Gobierno. Al contrario, hemos visto a ministros jaleando comportamientos y un presidente que ha fijado en Twitter un mensaje destacando esas protestas

Por ello, pidió responsabilidad política: "Ayer el presidente del Gobierno no lo fue. Más allá de que le convenga para desviar el foco de otros asuntos, lo que está ocurriendo en Gaza es lo suficientemente importante como para no instrumentalizarlo ni utilizar la violencia para combatirlo".