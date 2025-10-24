Qué es una 'moción de censura instrumental' por la que optaría Junts si decide romper con el PSOE

La relación entre Junts per Catalunya y el PSOE está en un punto crítico. Después de dos años de colaboración dentro del Gobierno de coalición, el partido independentista catalán considera que muchos de los acuerdos firmados con el PSOE no se han cumplido. Entre estos compromisos están la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la transferencia de competencias clave a la Generalitat, así como otros pactos políticos que Junts esperaba ver concretados.

La moción de censura instrumental

Frente a esta situación, Junts está valorando una medida poco habitual en la política española: la “moción de censura instrumental”. Para entenderla, hay que separar este concepto de una moción de censura tradicional. Normalmente, una moción de censura busca destituir al presidente del Gobierno y sustituirlo por otra persona de un partido político distinto. En cambio, la moción de censura instrumental no tiene como objetivo principal cambiar de presidente: su finalidad es forzar la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

¿Cómo funcionaría?

¿Cómo funcionaría en la práctica? Junts propondría un candidato independiente o técnico, es decir, alguien que no esté afiliado a ningún partido y que tenga buena reputación política. Este candidato no pretende gobernar realmente, sino que su única misión sería garantizar que se convoquen elecciones lo antes posible. La formación catalana ha descartado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda ser el candidato, y tampoco apoyaría una moción conjunta con PP y Vox si él encabezara la iniciativa. La idea es que la moción sea vista como un mecanismo táctico y neutral, destinado exclusivamente a adelantar las elecciones.

El objetivo de Junts

Esta estrategia surge porque Junts percibe que, tras dos años de gobierno conjunto, los avances prometidos no se han materializado. La moción instrumental sería una manera de presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que, de no convocar elecciones por voluntad propia, Junts pueda forzar esa salida anticipada. En otras palabras, no se trata de derrocar al presidente por ambición partidista, sino de provocar elecciones antes de tiempo para reordenar la política nacional y catalana.

La decisión final está pendiente de la reunión del próximo lunes en Perpiñán, donde la dirección de Junts evaluará si se rompe oficialmente el pacto con el PSOE. De confirmarse la ruptura, la moción de censura instrumental podría ser el siguiente paso. Esta maniobra también tiene un cálculo estratégico: Junts quiere adelantar los comicios antes de las elecciones municipales de mayo de 2027, un momento que consideran oportuno para intentar recuperar apoyo electoral en Cataluña.

Es una herramienta política atípica que permite a un partido presionar al Gobierno y convocar elecciones anticipadas sin la intención de gobernar directamente. Para Junts, representa una manera de convertir el incumplimiento de los pactos por parte del PSOE en una oportunidad táctica, buscando que el escenario político se reconfigure a su favor antes de las próximas elecciones importantes.